Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre, kuaförlerin pazar günü çalışma durumu ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. "Kuaförler pazar günü çalışacak mı?" sorusu, son dönemde birçok kişinin gündeminde. Özellikle hafta sonu kuaför hizmeti almak isteyenler için "Kuaförler pazar günü açık mı, kapalı mı olacak?" sorusu merak konusu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kuaförlerin çalışma günleriyle ilgili düzenlemelere gidildiği belirtildi.

Kuaförler pazar günü çalışacak mı?

Ticaret Bakanlığı, kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinin pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutulduğunu açıkladı.

Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından Bakanlığımıza iletilen talep ve öneriler göz önünde bulundurularak sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar neticesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar verilmiş ve uygulama 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başlamıştır.

Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının, kapalı olunan günlerde düğün, nişan vb. organizasyonlar özelinde belirlenen istisnalardan yeterince faydalanamadığı ve bunun sonucunda tüketicilerin hizmet almasında zorluklar yaşandığı görülmüştür. Ayrıca, ülkemizin hemen her bölgesinde turizm sezonunun farklı mevsimlerde yaşandığı ve ilgili işletmelerin kapanmasının turizm potansiyelini de sınırlandırabileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Bakanlığımızca; berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren haftada bir gün kapanmasına ilişkin uygulamadan kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının muaf tutulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ne olmuştu?

Ticaret Bakanlığı, sektör paydaşları tarafından iletilen talep ve önerileri değerlendirerek berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti. Konuyla ilgili kararın yürürlüğe girmesinin ardından, Ticaret Bakanlığı berber ve kuaförlerin kapalı olacağı günleri duyurmuştu.



