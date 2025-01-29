Masa tarifesi uygulaması başladı mı, İstanbul'da olacak mı? Kafe ve işletmelere gelen müşterilere uygulanacak masa tarifesi ile sipariş vermeyen müşterilere ücretlendirme yapılacağı konuşuluyor. İşte masa tarifesi uygulaması ile ilgili merak edilen bilgiler.

MASA TARİFESİ NEDİR?

Kafelerde çay, kahve gibi siparişlerin belli bir süre sonra verilmemesi durumunda işletmelerin süreye göre ekstra bir ücret yansıtmaya başladığı belirtiliyor. İşletmeler artık müşterilere ‘yarım saatte bir sipariş zorunluluğu’ uygulamalarına başladı. Hatta 220 TL altı sipariş verenlerin bazı geniş masalara oturamadığına dair haberler medyaya yansımış durumda.

"YARIM SAAT İÇİN 50 TL MASA ÜCRETİ"

Beyoğlu Taksim'deki bazı lüks kafelerde de benzer uygulamalar, masaya konulan uyarılarla dikkati çekiyor.

Bir taksimetre açılıyormuş gibi hissedilen bu yeni uygulama, restoran ve kafelerdeki yeni bir tartışma konusu haline geldi. Masa tarifesi, özellikle çay fiyatlarının 50 TL, kahve fiyatlarının ise 100 TL'ye yaklaştığı şu günlerde, işletmelerin maliyetlerini karşılamak için bir çözüm arayışı olarak görülüyor. Bu uygulamaya göre; müşteriler hiçbir şey sipariş etmeseler bile, oturdukları her yarım saat için 20-50 TL arasında bir masa ücreti ödemek zorunda bırakılıyor.

MASA TARİFESİ UYGULAMASI BAŞLADI MI, YASAL MI?

Konuyla ilgili merak edilenleri Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü ve İstanbul'da bir Restoran CEO'su Nihat Bingöl, açıklamalarda bulundu.

TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü’nün açıklamaları şu şekilde: “Kafe, restoran ve lokantaların böyle bir uygulama yapması her şeyden önce ahlaki ve etik değil. Ancak bu uygulamayı yapan yerler, işletmenin dışına fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında fiyat tabelaları ile ‘30 dakika’ tarifesinin uygulandığını belirten uyarılarda koymak zorundadır. Tüketiciler bu uyarıları ilk bakışta görebilmeli ve masalardaki menülerde de bu gözle görülür şekilde belirtilmelidir.

Bu uygulamaya baktığımız zaman özellikle üniversitelerin yoğun olduğu bölgelerdeki kafe ve restoranlarda bu uygulamanı yaygınlaştığını görüyoruz. Bildiğiniz üzere üniversitelerimizdeki öğrencilerimiz genellikle geliri olmayan, eğitim hayatını güçlükle devam ettirmeye çalışan gençlerimizdir. Bunların bütçeleri müsait olmayabilir, gelip orada ders çalışmak için oturuyor olabilir. Kendilerinin alışveriş yapmaya zorlanması, her şeyden önce ahlaki yaklaşımdan uzaktır.

Zamanında üniversite yakını diye kafe ve restoran açan öğrenci potansiyelini değerlendirmek isteyin işletmelerin şimdi maliyetlerin ve kiraların artması nedeniyle çoğunluğunun öğrenci ve genç kesimden oluşan müşterilerine karşı bu yaklaşım tarzı yerinde değildir.

Tüketiciler bu tarz uygulama yapan işletmeleri haksız ticari uygulama ve ayrımcılık nedeniyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) ve Ticaret Bakanlığı’na şikayette bulunabilirler.

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

Ancak bu uygulama, özellikle üniversite öğrencileri gibi düşük bütçeli gruplar için ciddi bir ekonomik yük anlamına geliyor. Birçok öğrenci, kafelerde hem sosyalleşmek hem de ders çalışmak için bulunurken, bu tür ek ücretlendirmeler nedeniyle bu alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kalıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenci olan Z. Kaya, bu durumun hem maddi hem de manevi olarak zorlayıcı olduğunu belirterek, "Bir kafeye gidip, bir çay söyleyip ders çalışmak ya da arkadaşlarla sohbet etmek artık imkânsız hale geldi. Bazen de garsonlar bize sormadan çay bırakıyor. Bazen de çay içmesek bile masa ücreti ödüyoruz. Bu hem bütçemizi zorluyor hem de sosyalleşme kültürümüzü yok ediyor" dedi.

İstanbul Üniversitesi öğrencisi M. K. ise "Sürekli bir sipariş baskısı yaşıyoruz. Bir de üstüne masa tarifesi eklenince kafelerde vakit geçirmek artık lüks bir aktivite oldu. Özellikle üniversiteye çıkan sokaklarda hemen her kafede masa tarifesi var" sözleriyle uygulamayı eleştirdi.







