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Karabük Arefe Orucu İftar Vakti - Karabük Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

Arefe orucu Karabük iftar vakti, Karabük akşam ezanı ve namaz vakitleri haberimizde. Kurban bayramı arefesi, 27 Haziran 2023 Salı günüdür. Hicri takvime göre zilhicce ayının 9'uncu gününe denk gelen arefe günü oruç tutmak hadislerde tavsiye edilmiştir. Arefe günü oruç tutacak Müslümanlar için Türkiye'deki illerin imsak ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. Diyanet İşleri Başkanlığına göre; 2023 kurban bayramı arefe günü Karabük imsak vakti, akşam ezanı saati ve 5 vakit Karabük namaz vakitleri şöyle:

19:56 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Karabük İftar Vakti, Akşam Ezanı Saatleri

Karabük İftar Vakti, Akşam Ezanı Saatleri

Diyanete verilerine göre Karabük akşam ezanı ve diğer vakti namaz saatleri haberimizde. Arefe günü oruç tutanlar akşam ezanının okunmasıyla iftar yapacaklar. İşte Karabük diyanet
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Karabük İftar Vakti, Akşam Ezanı Saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimine göre Karabük'te akşam ezanı 27 Haziran Salı günü saat 20:34’te okunacak. Diyanet Karabük akşamı namazı ve tüm namaz vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Arefe günü ile ilgili hadisler

Arefe gününde oruç tutanların geçmiş ve gelecek birer yıllık günahlarının bağışlanacağı buyrulmuştur. Arefe günü oruç tutmak hadis ile de değinilen bir konudur.

Arefe gününde oruç tutmayla ilgili bir hadis vardır. “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197)

Beyhakî’nin bir rivayetinde Hz. Aişe (ra) şöyle demiştir: Resulullah: “Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir.” derdi. (Taberanî)

Hz. Aişe ise arefe günü tutulan oruçla ilgili şöyle söyler: “Allah, hiçbir günde, arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azat etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: ‘Bunlar ne istiyorlar?’ der.” (Müslim, Hacc 436)

“Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Tirmizî, Savm, 46 (749); İbn Mâce, Sıyâm, 40).

Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).



Teşrik tekbirini unuttum ne yapmalıyım? İşte Teşrik tekbiri vakti
Teşrik tekbirini unuttum ne yapmalıyım? İşte Teşrik tekbiri vakti

Milyarlarca Müslüman, arefe günü sabah namazından başlayan ve bayramın dördüncü günü ikindi namazından sonra bitecek olan teşrik tekbirlerini getiriyor. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vacip. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise müstehap. Teşrik tekbiri almayı unutan kimse; kahkahayla gülmek, dünya kelamı konuşmak, bir şey yemek veya o mahalden ayrılmak gibi, namazla tekbir arasını herhangi bir şekilde ayırmış olursa, tekbir ondan sakıt olur. Peki teşrik tekbiri getirmeyi unutursak tekbiri kaza etmek gerekir mi? teşrik tekbiri getirmeyi unuttum ne yapmalıyım? Teşrik tekbir nedir, nasıl getirilir?

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1 saat önce
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Düzce Arefe Orucu İftar Vakti - Düzce Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023