Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu. Kenan Işık'ın cenazesi ne zaman kaldırılacak? Kenan Işık'ın mezarı nerede olacak, nereye defnedilecek? Kenan Işık cenaze töreni tarihi ve detayları

Kenan Işık'ın cenazesi ne zaman kaldırılacak?

10 YIL önce 21 Mart 2014 tarihinde düşerek beyin kanaması geçiren ve komada olan oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti.

Işık ailesinden edinilen bilgiye göre, Kenan Işık için yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından ise Kenan Işık'ın naaşı Ankara'ya götürülecek.

Kenan Işık'ın mezarı nerede olacak, nereye defnedilecek?

Işık'ın naaşının çarşamba günü öğle namazına müteakiben Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Kenan Işık'ın Biyografisi

Kenan Işık 1 Ekim 1947'de Malatya'da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Ankara Meydan Sahnesi'nde profesyonel tiyatro yapmaya on yedi yaşında başladı. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

1973 yılında dışarıdan sınavlara girerek "Devlet Tiyatrosu" sanatçısı oldu ve bu kurumda uzun yıllar oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı olarak görev yaptı.1996 yılında "İstanbul Şehir Tiyatrolarına Genel Sanat Yönetmeni" olarak atandı ve 2000 yılında "Devlet Tiyatroları"ndan emekli oldu.

ABD, Almanya, Polonya gibi ülkelerde tiyatro araştırmaları yaptı. "Uluslararası Tiyatro Enstitüsü" (ITI) ve "Türk Oyun Yazarları Derneği"nde yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

Çeşitli gazete ve dergilerde "Kültür ve Sanat" üzerine yazdığı yazıların yanı sıra "Yeni Yüzyıl", "Yeni Bin Yıl" ve "Akşam" gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Aynı zamanda çeşitli kitaplarda "Kültür ve Sanat" üzerine bölümler yazdı. Çeşitli ulusal ve uluslararası konferans ve toplantılarda moderatör ve konuşmacı olarak görev aldı.

2002- 2005 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı.Profesyonel tiyatro yaşamında 100 yakın oyunda yazar ve/ veya yönetmen ya da oyuncu olarak yer aldı.

Ayrıca TV çalışmaları ille de çeşitli üniversiteler, medya organları ve dernekler tarafından verilen otuzdan fazla ödülü vardır."Araf Yazıları", "Geçti Gitti Kirpiklerimin Arasından", "Uyarlama Oyunları" ve "Tiyatro Oyunları" adlı kitapları ve şiir kaseti var.

2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığında Müşavir olarak görev aldı.2008 yılında bu görevinden kendi isteği ile ayrıldı.

Kenan Işık en son televizyon ekranlarının fenomen yarışma programları arasında yer alan ''Kіm 500 Bіn İster'' değişen yeni adıyla ''Kim Milyonеr Olmak İѕter'' yarışmasının sunuculuğu yapmıştır.



