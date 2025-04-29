Son bölümü yeni yıl öncesi ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması, ATV ekranlarındaki yeni sezonuna merhaba demeye hazırlanıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yoğun ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezon Oktay Kaynarca'nın sunuculuğu ile devam edecek. Her pazar günü yayınlanacak olan yarışma saat 20.00'da izleyici ile buluşacak. Kim Milyoner Olmak İster'in 1142. yeni bölüm fragmanı ve yarışmadan son haberler yazımızda.





KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

On üç sorudan oluşan ve 5 milyon TL'lik büyük ikramiyesi bulunan Kim Milyoner Olmak İster, 4 Mayıs 2025 Pazar akşamı saat 20.00'da ATV kanalında naklen yayınlanacak.





KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1142. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in 1142. yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. İşte ATV'nin resmi Youtube hesabından yayınlanan yeni fragman.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1142. YENİ BÖLÜM FRAGMANI









Kim Milyoner Olmak İster nerede çekiliyor?

Kim Milyoner Olmak İster? Eyüpsultan'da bulunan atv Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda çekiliyor. Milyoner, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde çekiliyor. Turkuvaz Medya Grubu binasındaki atv stüdyolarında çekim yapılıyor.

Kim Milyoner Olmak İster yaş sınırı kaçtır?

Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışmasına başvurabilmek için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Milyoner'e 18 yaşından büyük herkes başvurabilir. Başvuru yapacak kişide aranan temel şart, 18 yaşından büyük olmasıdır.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon ve 5 Milyon kazanan kişiler kimdir?