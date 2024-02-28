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Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiriyor! Kira beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir? GİB 2024 Kira gelir vergisi hesaplama ve ödeme bilgileri

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi için az bir zaman kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak." demişti. Milyonlarca mal sahibini ilgilendiren vergi beyanında ilk taksit ödemeleri, Mart ayında başlayacak. Peki, kira beyannamesi nasıl verilir? Kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek? İşte GİB 2024 Kira gelir vergisi hesaplama ve ödeme bilgileri...

10:01 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kira gelir beyannamesi
Kira gelir beyannamesi

Kira beyannamesi 2024 hesaplaması, Mart ayına girilirken ilk ödeme tarihi ile gündeme geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi beyanında ilk taksit için ödemeler mart başında başlayacak. Peki, Kira beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir? GİB 2024 Kira gelir vergisi hesaplama ve ödeme bilgileri

KİRA GELİR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

KİRA BEYANNAMESİ SINIRI NE OLDU?

2024 yılı için yıllık 33 bin lira, aylık ise 2 bin 750 lira üzerindeki kira gelirleri beyan edilmeli. Aksi durumda usulsüzlük kapsamında cezalar ve faizli ödeme yükümlülükleri bulunuyor.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NEDİR?

Belirli miktarı aşacak şekilde konut kira gelirleri ya da işyeri kira gelirleri elde eden mülk sahipleri, yılın ilk aylarında bu geliri beyan etmek zorundadır. Kira gelir vergisi beyannamesi de bu bildirimin yapıldığı dökümandır.

KİRA GELİR VERGİSİ NASIL, NEREYE VERİLİR?

Mülkünü kiraya veren kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi üzerinden gelirlerini beyan edebilir. Ayrıca ikametgahın bulunduğu ilçedeki vergi dairesi üzerinden de bu işlem yapılabilir. Bir diğer yöntem ise 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu gereği elektronik beyanname gönderme yetkisi almış aracı meslek gruplarını (serbest muhasebeciler, yeminli muhasebeciler vb.) kullanmaktır.

KİRA GELİR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Ödenmesi gereken vergi tutarı hesaplanırken öncelikle konut kira gelirleri toplamından istisnaya tabi olan kısımlar çıkarılır. Kalan kısım için yapılan giderler tespit edilerek matrahtan düşülür ve kalan kısmın girdiği dilimlere göre ödenmesi gereken gelir vergisi hesaplanır.

Yıllık beyanname verilmesi nedeniyle ek olarak bir de damga vergisi ödenmektedir.



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Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiriyor! Kira beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir? GİB 2024 Kira gelir vergisi hesaplama ve ödeme bilgileri