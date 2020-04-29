Biz yandık siz yanmayın: Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin yakınları çağrıda bulundu

Koronavirüsle mücadelede haftalardır verilen emekler gevşeyen izolasyonla tehlikeye girdi. 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından önceki gün ve dün sokaklar, caddeler hareketlendi. Eminönü, Sultanahmet ve Taksim gibi İstanbul’un ünlü meydanları vatandaşlarla doldu taştı. Anayollarda araç yoğunluğundan dolayı trafik durma noktasına geldi. Tarihi Mısır Çarşısı ve Bağdat Caddesi sıcak havayı fırsat bilip izalosyonu unutan insanların uğrak yeri oldu. PTT ve banka önleri ile semt pazarları da virüsün yayılmasına zemin hazırlar nitelikteydi. Kalabalıkların maske ve sosyal mesafe gibi hayati önlemlere çok da riayet etmedikleri gözlendi.

BU ACIYI YAŞAMAYIN

Musa Sungur

Virüsle mücadelede verilen emekleri boşa çıkarma potansiyeli olan görüntülere karşı anlamlı bir uyarı geldi. Yasakları hiçe sayarak sokağa çıkan, maske ve eldiven dahi kullanmayan vatandaşlara bu kez, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin yakınları seslendi. Kovid-19 salgınında kardeşi Ramis Samasti’yi kaybeden Hakan Samasti, “Hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 43 yaşındaki kardeşimi kaybettim. Siz de bu salgından korunmak istiyorsanız lütfen dışarı çıkmayın” dedi. Amcası Musa Sungur’u kaybeden Psikiyatrist

Dr. Elif Nurgül Sungur, “Evinizde kalın dedi. Eşi ve ailesinden 2 kişiyi kaybeden Ayşegül Yapıcı, “Sokağa çıkmayın bu acıyı yaşamayın” şeklinde konuştu.

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CANIM SIKILDI DİYEREK SOKAĞA ÇIKIYORLAR

Ramis Samasti

Hiçbir kronik rahatsızlığı olmadığı halde kardeşini kaybettiğini belirten Hakan Samasti, “Kardeşim Ramis Samast 43 yaşında ve hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmuyordu. Hastalığa yakalandıktan bir hafta içerisinde hayatını kaybetti. Ateş düştüğü yeri yakar, ben kardeşimi kaybettim. İnsanlar ailelerinden birisini kaybetmediği için rahat bir şekilde dolaşabiliyor” dedi.

MESLEĞİNİ HASTA YATAĞINDA SÜRDÜRDÜ

Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Musa Sungur da koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Amcasının bir ay boyunca tedavi gördüğünü belirten Dr. Elif Nurgül Sungur, “Amcam hastanede tedavisi devam ederken bile uzaktan da olsa bu işleri yürütmeye devam etti. Hastalığa okulda görevinin başında yakalandı ancak eğitim aşkını ve milletine olan görevini hastalığı hiçe sayarak hasta yatağında sürdürdü” dedi.

Aynı aileden üç kişi

Ethem Yapıcı

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Ekrem Yapıcı

Koronavirüs salgınında aynı ailede bulunan Ekrem Yapıcı, Ethem Yapıcı ve anneleri 2 hafta içerisinde hayatlarını kaybetti. Salgın karşısında aynı aileden kısa süre içerisinde 3 kişiyi kaybeden Yapıcı ailesi vatandaşlara sokağa çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu. Kovid-19 salgınında eşini kaybeden Ayşegül Yapıcı, vatandaşların hiçbir gerekçe göstermeden sokağa çıkmaları karşısında büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Vatandaşların evlerinde kalması ve zorunlu olmadıkları sürece sokağa çıkmamaları gerektiğini ifade etti.