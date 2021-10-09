​Çalışmalar mutasyon hızının düştüğünü gösteriyor​

Bio Expo kapsamında düzenlenen Aşı Sempozyumu’nun ikinci gününde, “Kovid-19 Pandemi Süreci ve Geleceği” başlıklı oturumda gebelerde artan vakalar ve koronavirüsün mutasyonları konuşuldu.

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz

GRİP GİBİ OLABİLİR

Gazeteci Afşin Yurdakul moderatörlüğündeki oturumda söz alan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Alpay Azap, dünyada yapılan çalışmalara göre, virüsün mutasyon hızının düştüğünü söyledi. “Aşılamanın yaygınlaşması ve kullanıma girecek olan ilaçlarla birlikte hastalığı geçirenlerin de sağladığı bağışıklıkla önümüzde 6-9 ay içinde pandemi halinin sona erip kışın artan yazın azalan grip, nezle gibi bir hastalığa dönüşmesini öngörüyorum” diyen Azap, şöyle devam etti: “Yapılan çalışmalar virüsün şu an insana adaptasyon sürecinde olduğunu ve dolayısıyla mutasyon hızının yavaşladığını gösteriyor. Bu iyi haber. Virüsün mutasyon hızı bundan sonra önceki kadar hızlı değişmeyecek gibi görülüyor. İnsanlar arasında yayılımını kontrol edebilirsek, bir miktar daha baskılayabilirsek, o zaman 6-9 aylık iyimser tahminimiz hayata geçebilir.”

AŞI ORANI YÜKSELMELİ

Koronavirus Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da, son dönemde gebelerin Kovid-19’dan daha fazla etkilendiğine dikkat çekti: “Gebelerde ölüm hızı, Türkiye’de de dünyada da çok arttı. Gebelerde aşıyla ilgili ciddi bir tereddüt var. tereddüt ayrıdır, karşıtlık ayrıdır. Tereddüt duyanlar ikna edilebilir. Bu insanlar yanlış bilgi nedeniyle aşılanmıyorlar. Aşıya ulaşabilen bir toplumuz, aşılama oranımızın daha fazla olması gerekirdi.”