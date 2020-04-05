CHP yine bildiğimiz gibi: Gaye Usluer maskelerin eve teslim edilmesine itiraz etti

İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile birlikte, pazar ve market gibi sosyal alanlarda maske takmak zorunlu hale getirilmişti.

Halkın maskeye daha kolay ulaşması için çalışan Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ortaklaşa yürüttüğü ücretsiz maske dağıtımını PTT'nin yapmasına karar verdi.

Bu kararla birlikte PTT, ücretsiz maskeleri almak isteyen vatandaşlar için bir web sayfası açtı, sayfadaki formun doldurulmasıyla birlikte maskeler evlere teslim edilecek.

CHP şaşırtmadı

Bu sistematik bir şekilde ilerleyecek ve halkın kolaylığı için uygulanacak olan uygulama CHP'li Gaye Usluer'i rahatsız etti.

Zor ve dolambaçlı (!)

Usluer, maskelerin evlere teslim edilecek olmasından memnuniyetsizliğini dile getirerek bu durumu "zor ve dolambaçlı" olarak niteledi.

Devlet zorunlu kıldığı maskeyi dağıtmak zorunda!



Ama PTT yolu ile değil

Zor ve dolambaçlı yollardan değil



Eczanelerle anlaşarak maske dağıtımı çok mu zor?



Vatandaşı zora sokmayı bırakın!#maske#pttileolmaz — Gaye Usluer (@GayeUsluer) April 5, 2020

KORONAVİRÜS PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor: Her eve kargo ile gönderilecek