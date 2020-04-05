Koronavirüs CHP yine bildiğimiz gibi Gaye Usluer maskelerin eve teslim edilmesine itiraz etti
TÜRKİYE

CHP yine bildiğimiz gibi: Gaye Usluer maskelerin eve teslim edilmesine itiraz etti

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü ücretsiz maske dağıtımını PTT'nin yapabileceği bu akşam duyuruldu. Halkın sevinçle karşıladığı bu haber CHP'li Gaye Usluer'i rahatsız etti. Usluer, maskelerin evlere teslim edilecek olmasından memnuniyetsizliğini dile getirerek bu durumu "zor ve dolambaçlı" olarak niteledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaye Usluer
Gaye Usluer

İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile birlikte, pazar ve market gibi sosyal alanlarda maske takmak zorunlu hale getirilmişti.

Halkın maskeye daha kolay ulaşması için çalışan Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ortaklaşa yürüttüğü ücretsiz maske dağıtımını PTT'nin yapmasına karar verdi.

Bu kararla birlikte PTT, ücretsiz maskeleri almak isteyen vatandaşlar için bir web sayfası açtı, sayfadaki formun doldurulmasıyla birlikte maskeler evlere teslim edilecek.

CHP şaşırtmadı

  • Bu sistematik bir şekilde ilerleyecek ve halkın kolaylığı için uygulanacak olan uygulama CHP'li Gaye Usluer'i rahatsız etti.

Zor ve dolambaçlı (!)

Usluer, maskelerin evlere teslim edilecek olmasından memnuniyetsizliğini dile getirerek bu durumu "zor ve dolambaçlı" olarak niteledi.

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