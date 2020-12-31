Koronavirüs Filyasyon ekibinden alkışlanacak hareket Küçük çocuk evimizde meyve yok deyince marketten poşet poşet taşıdılar
TÜRKİYE

Filyasyon ekibinden alkışlanacak hareket: Küçük çocuk 'evimizde meyve yok’ deyince marketten poşet poşet taşıdılar

Kırşehir'de koronavirüs tedavisi gören aileyi ziyaret eden filyasyon ekibinin 'bol meyve tüketin' tavsiyesine, evde bulunan çocuktan yürek yakan bir yanıt geldi. Çocuğun 'Bizim evimizde meyve yok' cevabı sağlık çalışanlarına duygu dolu anlar yaşattı. Ardından ekipler markete giderek aileye meyve ve sebze aldı.

Haber Merkezi İHA
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf binlerce beğeni aldı.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf binlerce beğeni aldı.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan filyasyon ekibi, korona virüs tedavisi için gittikleri evde duygu dolu anlar yaşadı. Filyasyon ekibinin bol meyve tüketin tavsiyesi üzerine evde bulunan çocuk, ’Bizim evimizde meyve yok’ cevabını verince, sağlık görevlileri duygu dolu anlar yaşadı. Görevlilerin bir bölümü çocukla sohbet ederken diğer görevliler markete gidip aileye meyve ve sebze aldı.


  • Sosyal medya hesabı üzerinden olayla ilgili olarak paylaşım yapan Uzman Eczacı Buse Ülger, yaşadıkları durumu anlattı.

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir filyasyon ekibi yok: Kapı kapı dolaşıp vaka sayısını yarıya düşürdüler
KORONAVİRÜS
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir filyasyon ekibi yok: Kapı kapı dolaşıp vaka sayısını yarıya düşürdüler

"Sen gül çocuk, gül ki dünyamıza güneş açsın"

Ülger paylaşımında, "Yaklaşık 10 aydır sahadayız, bugünde minik Sultan’ın evine misafir olduk. Hastaya ilaçlarını verdik, enjeksiyonunu yaptık, ekip hemşiremiz tarafından bol bol meyve sebze tüketin, beslenmenize dikkat edin dediğinde Minik Sultan ’ama bizim evde meyve yok’ dedi. Sen gül çocuk, gül ki dünyamıza güneş açsın. Ağlattın bizleri. Tüm vatandaşlarımızın gururla hizmetindeyiz, çalışmaya, iyileştirmeye, şifa olmaya geldik. Yaşanılan bu anı toplumun kanayan yarasıdır." ifadesinde bulundu.

Koronavirüs savaşçıları: Kar kış demeden eksi 15 derecede tüm hastalara yetişiyorlar
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ön safta mücadele eden sağlık çalışanları, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Muş'ta, en uzak yerleşim noktasından binlerce metre yükseklikte yer alan dağ köylerine kadar birçok yerde hastalara sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.
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Kışın sert geçtiği Muş'ta bölgenin tüm zorluklarına rağmen karlı ve buzlu yolları aşan sağlık çalışanları, köylerdeki hastalara ulaşıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle araçların giremediği bölgelere çoğu zaman da yürüyerek ulaşıyorlar.
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Hastaneye gitme imkanı olmayan vatandaşların kapılarına kadar giden sağlık ekipleri, hastaları muayene ettikten sonra koronavirüs testi yaparak alınan örnekleri merkeze götürüyor. Şehir merkezine 40 kilometre uzaktaki Aşağı Yongalı köyüne giden Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, her kapıyı tek tek çaldı.
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Sağlık ekiplerinin köylerinde sunduğu hizmetten memnun olan Mustafa Çınar, Allah razı olsun. Biz gidemeyince doktorlarımız, köyümüze geldi. Hepimizi kapı kapı gezip kontrol ediyorlar diye konuştu.
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Köylülerden Mehmet Çınar ile eşi ve 2 çocuğuna koronavirüs testi yapıldı. Verilen sağlık hizmetinden memnun olduğunu dile getiren Mehmet Çınar, Köyde yaşıyoruz. Doktorlarımız gelerek test yaptı. Allah devletimizden razı olsun. Devletimizi başımızdan hiçbir zaman eksik etmesin. Emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi.
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Sağlık hizmetlerini her koşulda hastalara sunacaklarını belirten Toplum Sağlığı Merkezi Doktoru Resul Karakaya, Muş'un yüzde 63'ü kırsaldan oluşuyor. Bizler de kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza, sağlık hizmeti götürebilmek için yollara düşüyoruz. Köylerinden kalkıp kente gelmelerinin zor olacağını düşündüğümüz için yardımcı olmak istiyoruz.
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Geldiğimiz bölgeler dağlık alanlar olduğu için bazen 30 santimetrelik karla kaplı oluyor. Kara, bata çıka sağlık hizmetini ulaştırmaya çalışıyoruz. İşimizi zor olmasına rağmen seviyoruz ifadelerini kullandı.
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Koronavirüs savaşçıları: Kar kış demeden eksi 15 derecede tüm hastalara yetişiyorlar
Koronavirüsle mücadelede aylardır en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları zorlu kış şartlarına rağmen tüm hastalara yetişmeye çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Muş'ta, en uzak yerleşim noktasından binlerce metre yükseklikte yer alan dağ köylerine kadar birçok yerde hastalara sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Koronavirüsün izini sürüyorlar: Filyasyon ekipleri 7/24 görev başında
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Türkiye'nin salgınla mücadelesinde mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini sürdüren sağlık çalışanları, Kovid-19 hastalarını iyileştirmek için fedakarca mücadele veriyor.
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Amasya'da görev yapan 12 filyasyon ekibi, 6 ilçede 7 gün 24 saat esasıyla virüsü taşıyanlarla teması olan kişilere ulaşarak yeni tanı süreçlerini başlatıyor.
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Risk altındaki kişilerin takibini yapan ekipler, gelen çağrılar üzerine evleri ziyaret ediyor, risk altındaki vatandaşların koronavirüs belirtisi taşıyıp taşıyamadığına bakıyor, genel sağlık durumlarını kayıt altına alıyor.
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Gerektiği durumda hastalara ilaç veren ekipler, acil durumlarda hastaların veya temaslıların hastaneye sevkini sağlıyor.
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Filyasyon ekibinden sorumlu Amasya Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzman Dr. Merve Taştan, koronavirüs ile mücadelenin en önemli boyutunun filyasyon olduğunu söyledi.
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Son dönemde vaka sayılarının yükselmesinin iş yüklerini de artırdığına işaret eden Taştan, Gece geç saatlere kadar arkadaşlarımızla beraber canla başla çalışıyoruz. Sabah saat 5'e kadar vatandaşlarımızın evlerine gidip temaslı izolasyonu yapıp tedavilerine başlıyoruz. Temaslı kişilere mutlaka ulaşıyoruz. Şu ana kadar ulaşamayıp karantinaya almadığımız, pozitif olup tedavisine başlamadığımız herhangi bir kişi olmadı. İşimizi zorlaştıran en önemli faktör ise kişilerin sosyal izolasyon kurallarına dikkat etmemesi ifadelerini kullandı.
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Temaslı vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan Taştan, şunları kaydetti:
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Çoğunlukla pozitif vakaların maske kurallarına uymayan, cenaze ve düğünlere katılan, ev oturmalarına giden kişilerden oluştuğunu görüyoruz. Bazı kişilerin pozitif hastaların evlerine gidip ziyarette bulunduklarını öğreniyoruz. Bu durumlar bizleri çok üzüyor.
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Bizler burada hastalığı ülkemizden uzaklaştırmak için mücadele veriyoruz. Bu durumda sağlık çalışanlarımızın iş yükü çok ağır. Vatandaşlarımızla iş birliği içinde olmamız iş yükümüzü azaltacağı gibi bu hastalıktan ülkemizi kurtarmamıza da yardımcı olacaktır.
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Koronavirüsün izini sürüyorlar: Filyasyon ekipleri 7/24 görev başında
Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yaklaşık 100 sağlık çalışanından oluşan 12 filyasyon ekibi, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri belirleyip salgının önüne geçmek için gece gündüz görev yapıyor.


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