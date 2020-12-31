Filyasyon ekibinden alkışlanacak hareket: Küçük çocuk 'evimizde meyve yok’ deyince marketten poşet poşet taşıdılar

Son dönemde vaka sayılarının yükselmesinin iş yüklerini de artırdığına işaret eden Taştan, Gece geç saatlere kadar arkadaşlarımızla beraber canla başla çalışıyoruz. Sabah saat 5'e kadar vatandaşlarımızın evlerine gidip temaslı izolasyonu yapıp tedavilerine başlıyoruz. Temaslı kişilere mutlaka ulaşıyoruz. Şu ana kadar ulaşamayıp karantinaya almadığımız, pozitif olup tedavisine başlamadığımız herhangi bir kişi olmadı. İşimizi zorlaştıran en önemli faktör ise kişilerin sosyal izolasyon kurallarına dikkat etmemesi ifadelerini kullandı.