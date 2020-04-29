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Koronavirüs Hastanenin büyük kısmı tamamlandı Çatılar tamamlandı, çevre düzenlemesi yapılıyor
TÜRKİYE

Hastanenin büyük kısmı tamamlandı: Çatılar tamamlandı, çevre düzenlemesi yapılıyor

Atatürk Havalimanı’nda 9 Nisan’da yapımına başlanan bin sekiz yataklı salgın hastanesinin bina yapım çalışmaları devam ederken, bazı bölümlerin çatı kısımlarının da tamamlandığı ve çevre düzenlemesinin başladığı görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Atatürk Havalimanı’ndaki salgın hastanesinin inşaatı devam ediyor.
Atatürk Havalimanı’ndaki salgın hastanesinin inşaatı devam ediyor.

45 günde bitmesi hedeflenen ve 184 bin metrekareye kurulan hastanenin bazı bölümlerinin çatılarının da tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesi yapılıyor.

YAKINDA HİZMETE AÇILACAK

  • Hastanenin bin sekiz odasından 432 tanesinin yoğun bakım odası olacağı ve her odanın da gerektiği takdirde yoğun bakım odasına dönüştürülebileceği öğrenildi. Hastanenin 4 bin işçinin ve çok sayıda iş makinesinin çalıştığı inşaatının yakın bir zamanda tamamlanması ve hizmete açılması bekleniyor.

Atatürk Havalimanı içinde başlayan çalışmalar havadan fotoğraflandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini söyledi.
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Açıklamanın ardından ilk olarak Atatürk Havalimanı'nın yanında bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı.
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Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yaptı.
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İş makineleri dün öğleden sonra ise Atatürk Havalimanı'na geçti.
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Buradaki çalışmalar bugün de devam ediyor.
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Çalışmalardaki son durum havadan da fotoğraflandı.
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Atatürk Havalimanı içinde başlayan çalışmalar havadan fotoğraflandı
Atatürk Havalimanı içinde başlayan hastane inşaatı çalışmalarında son durum havadan fotoğraflandı.
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