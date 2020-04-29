Hastanenin büyük kısmı tamamlandı: Çatılar tamamlandı, çevre düzenlemesi yapılıyor
Atatürk Havalimanı’nda 9 Nisan’da yapımına başlanan bin sekiz yataklı salgın hastanesinin bina yapım çalışmaları devam ederken, bazı bölümlerin çatı kısımlarının da tamamlandığı ve çevre düzenlemesinin başladığı görüldü.
45 günde bitmesi hedeflenen ve 184 bin metrekareye kurulan hastanenin bazı bölümlerinin çatılarının da tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesi yapılıyor.
YAKINDA HİZMETE AÇILACAK
Hastanenin bin sekiz odasından 432 tanesinin yoğun bakım odası olacağı ve her odanın da gerektiği takdirde yoğun bakım odasına dönüştürülebileceği öğrenildi. Hastanenin 4 bin işçinin ve çok sayıda iş makinesinin çalıştığı inşaatının yakın bir zamanda tamamlanması ve hizmete açılması bekleniyor.