Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Kardeşlik hastaneleri55 ülkeye tıbbı yardım gönderen Türkiye, yurt dışında inşa ettiği hastanelerle de Kovid-19 mücadelesine katkı sağlıyor
DÜNYA

Kardeşlik hastaneleri:55 ülkeye tıbbı yardım gönderen Türkiye, yurt dışında inşa ettiği hastanelerle de Kovid-19 mücadelesine katkı sağlıyor

TİKA’nın Gazze’de inşa ettiği hastane 17 Nisan’da hizmete girdi. 8 bloktan oluşan hastane Filistin’in en büyüğü. Gürcistan’da Batum Enfeksiyon Hastanesi Türkiye’nin katkısıyla yenilendi ve kapasitesi arttırıldı. Hastane ülkede salgınla mücadelenin merkezi konumunda. TİKA’nın Kırgızistan’da yaptığı 72 yataklı hastane de virüs nedeniyle kısmi olarak açılıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi
Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi

55 ülkeye tıbbi yardım gönderen Türkiye, yurtdışında inşa ettiği dostluk hastaneleriyle de şifa dağıtıyor. TİKA tarafından Gazze’de inşa edilip modern tıbbi ekipmanlarla donatılan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kovid-19’la mücadele için Filistin makamlarına devredildi. Toplamda 33 bin 400 metrekare kapalı alanda hizmet veren hastane, birbiri ile bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyor. 17 Nisan’da hizmete açılan hastane sadece Gazze’nin değil, Filistin’in en büyük ve en modern hastanesi konumunda.

MÜCADELENİN MERKEZİ

TİKA’nın mührünü vurduğu bir başka adres ise Gürcistan. Geçen yıl 22 Kasım’da hizmete açılan hastaneden 980 bin kişi yararlanıyor. Hastane Gürcistan Sağlık Bakanlığı kararı ile bölgede “ateş merkezi” olarak ilan edildi. Hastanede halen 46 virüs şüphesi olan hasta tedavi görüyor, günlük 100-150 tarama yapılıyor.

ATA YURDUNDA TİKA İZİ

Kırgızistan’da ise TİKA tarafından inşası biten ve yakın zamanda tıbbi cihaz donanımı da tamamlanan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Kovid-19 ile mücadele kapsamında kısmi olarak hizmete açılacak.

72 yatak kapasiteli hastanede laboratuvarlar, 2 ameliyathane, 3 yoğun bakım, anjiyo ve görüntüleme bölümleri var. Ayrıca 22 yoğun bakım ventilatörüne sahip.

Ekipman desteği

Fotoğraf: Arşiv
  • TİKA’nın koronavirüs ile mücadele kapsamında beş kıtada yürüttüğü faaliyetlerden yaklaşık 1 milyon 250 bin kişi faydalanıyor. TİKA, salgınla mücadele kapsamında 65’i aşkın ülkede 170’e yakın proje gerçekleştiriyor. Gagavuzya Özerk Bölgesi’nde inşa edilen Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi de salgın nedeniyle kapasitesinin üstünde hasta barındıran hastanelerin yükünü hafifletiyor. Tunus’ta Kovid-19 hastalarının tedavisi için tahsis edilen hastaneye acil olarak ihtiyaç duyulan tıbbi görüntüleme sistemi de TİKA tarafından temin edildi. TİKA, Balkanlar ve Orta Asya başta olmak üzere yerel STK’ların tıbbi ekipman üretimine destek de sağlıyor.

8 bin işçi aralıksız çalışıyor: İstanbul sadece salgına değil, aynı zamanda afetlere de hazırlanıyor
KORONAVİRÜS
8 bin işçi aralıksız çalışıyor: İstanbul sadece salgına değil, aynı zamanda afetlere de hazırlanıyor

Abone Ol Google News
Hızla yayılıyor!

Hızla yayılıyor!

​Bir günde 140 bin kişiye bulaştı.
Kanımı sokakta aldılar

Kanımı
sokakta aldılar

​İsveç'te koronaya yakalanan İsrafil Aktürk yaşadıklarını anlattı...
Esedin skandal haritası

Esed'in
skandal haritası

Haritada ​İskenderun'u Suriye sınırlarına kattılar.
NATO helikopteri kayboldu

NATO helikopteri kayboldu

​Türk fırkateyni bölgeye intikal etti.
Bakan tarih verdi!

Bakan tarih verdi!

Bakan Selçuk okulların ne zaman açılacağını açıkladı
Erzurum'da <br>büyük skandal!

Erzurum'da
büyük skandal!

Cenazede 43 kişiye virüs bulaştırdılar

Sokak sokak harita

Sokak sokak harita

​Uygulama ile Türkiye geneli görülüyor.
Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşandı
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Savcıları hedef aldı

Savcıları hedef aldı

​Canan Kaftancıoğlu, yalanlarına devam etti.
Bir günde 10 bin arttı

Bir günde 10 bin arttı

​Dünya geneli bilançosu açıklandı.
İyileşen hasta <br>hızla artıyor

İyileşen hasta
hızla artıyor

​Son 24 saatin detayları açıklandı.
BM'den çarpıcı<br> Suriye uyarısı

BM'den çarpıcı
Suriye uyarısı

'​Salgın sırasında çatışma yaşanırsa bedeli çok büyük olur.'
Nerede bu hayali ölümler?

Nerede bu hayali ölümler?

Bakan Koca'dan ölüm rakamları gizleniyor iddialarına sert tepki.
Karantinada <br>kolları sıvadılar

Karantinada
kolları sıvadılar

Okulun gönüllü tadilatını yapıyorlar.
YÖK duyurdu

YÖK duyurdu

Öğrencilere ücretsiz internet verilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.