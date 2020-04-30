Kardeşlik hastaneleri:55 ülkeye tıbbı yardım gönderen Türkiye, yurt dışında inşa ettiği hastanelerle de Kovid-19 mücadelesine katkı sağlıyor

55 ülkeye tıbbi yardım gönderen Türkiye, yurtdışında inşa ettiği dostluk hastaneleriyle de şifa dağıtıyor. TİKA tarafından Gazze’de inşa edilip modern tıbbi ekipmanlarla donatılan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kovid-19’la mücadele için Filistin makamlarına devredildi. Toplamda 33 bin 400 metrekare kapalı alanda hizmet veren hastane, birbiri ile bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyor. 17 Nisan’da hizmete açılan hastane sadece Gazze’nin değil, Filistin’in en büyük ve en modern hastanesi konumunda.

MÜCADELENİN MERKEZİ

TİKA’nın mührünü vurduğu bir başka adres ise Gürcistan. Geçen yıl 22 Kasım’da hizmete açılan hastaneden 980 bin kişi yararlanıyor. Hastane Gürcistan Sağlık Bakanlığı kararı ile bölgede “ateş merkezi” olarak ilan edildi. Hastanede halen 46 virüs şüphesi olan hasta tedavi görüyor, günlük 100-150 tarama yapılıyor.

ATA YURDUNDA TİKA İZİ

Kırgızistan’da ise TİKA tarafından inşası biten ve yakın zamanda tıbbi cihaz donanımı da tamamlanan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Kovid-19 ile mücadele kapsamında kısmi olarak hizmete açılacak.

72 yatak kapasiteli hastanede laboratuvarlar, 2 ameliyathane, 3 yoğun bakım, anjiyo ve görüntüleme bölümleri var. Ayrıca 22 yoğun bakım ventilatörüne sahip.

REKLAM

Ekipman desteği

Fotoğraf: Arşiv

TİKA’nın koronavirüs ile mücadele kapsamında beş kıtada yürüttüğü faaliyetlerden yaklaşık 1 milyon 250 bin kişi faydalanıyor. TİKA, salgınla mücadele kapsamında 65’i aşkın ülkede 170’e yakın proje gerçekleştiriyor. Gagavuzya Özerk Bölgesi’nde inşa edilen Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi de salgın nedeniyle kapasitesinin üstünde hasta barındıran hastanelerin yükünü hafifletiyor. Tunus’ta Kovid-19 hastalarının tedavisi için tahsis edilen hastaneye acil olarak ihtiyaç duyulan tıbbi görüntüleme sistemi de TİKA tarafından temin edildi. TİKA, Balkanlar ve Orta Asya başta olmak üzere yerel STK’ların tıbbi ekipman üretimine destek de sağlıyor.