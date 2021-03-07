Koronavirüs Kontrollü cumartesi Aylar sonra kısıtlamasız ilk hafta sonu
TÜRKİYE

​Kontrollü cumartesi: Aylar sonra kısıtlamasız ilk hafta sonu

Kontrollü cumartesi: Aylar sonra kısıtlamasız ilk hafta sonu

Kontrollü normalleşme süreciyle aylar sonra ilk kez kısıtlamanın kalktığı cumartesi günü sokaklarda hareketlilik yaşandı. Yaklaşık 3.5 aydır hafta sonu evlerine kapanan İstanbullular da sabah saatlerinden itibaren kendilerini sokaklara attı. Trafik yoğunluğu yüzde 70’e yaklaştı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
İstanbul’da uzun sürenin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü, çok sayıda kişi sahillere akın etti.
İstanbul’da uzun sürenin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü, çok sayıda kişi sahillere akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde güzel havanın da etkisiyle vatandaşlar parklara ve sahil kenarlarına akın etti. İstanbul’da uzun sürenin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü, çok sayıda kişi sahillere akın etti. Boğaz’ın sahil şeridinde trafik kilitlendi. Trafik yoğunluğu saat 14.10’da yüzde 67 olarak ölçüldü.

MESAFE UNUTULDU

  • Başkentte de kısıtlamasız ilk cumartesi hareketlilik yaşandı. Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre “orta riskli” kategorisinde yer alan Ankara’da vatandaşlar dışarı çıkarak parklarda oturdu ve açık havanın tadını çıkardı. Cadde ve sokaklarda hareketliliğin yaşandığı kentte esnaf da uzun bir sürenin ardından hafta sonu dükkanlarını açmanın keyfini yaşadı. Risk haritasında ‘yüksek risk’ grubunda turuncu renkte yer alan Antalya’da ise vatandaşlar sahil ve parklara akın etti.

ENDİŞELENDİREN YOĞUNLUK

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre “çok yüksek riskli” kategorisinde yer alan Edirne’de, endişelendiren görüntüler ortaya çıktı. Saraçlar Caddesi, Selimiye Meydanı, tarihi çarşılar, pazar yerleri ve marketler ile trafikte yoğunluk gözlendi. Kentte ekipler ise denetimlerini sürdürdü.

KIYMET BİLELİM

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kısıtlamasız cumartesi ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı. Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. Zor günlere dönüş yolunu kapatalım. Dışarı çıkıyorsak, maske takalım” ifadesini kullandı.
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