Koronavirüste bulaşıcılık en fazla kuluçka döneminde: İşte bulaşma ve hastalanma takvimi

Koronavirüs ile ilgili vakaların ve çalışmaların artmasıyla bulaşma ile hastalanma takvimi de ortaya çıkıyor. Ağustos ayındaki sıcaklarla birlikte özellikle gençlerin maskeyi çenesinin altında ve dirseklerinde taşıdığı görülürken Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, virüsün özellikle bulguların ortaya çıkmadığı 48 saatin en fazla bulaştırıcılık yaptığı kuluçka dönemi olduğunu kaydetti.

Hiçbir bulgunun olmadığı bu dönemde çevrede dolaşan insanların, çok daha fazla viral yükü olduğundan, en fazla bulaştırıcı kişiler olduğunu belirten Prof. Dr. Taşova, maske takılmasının en önemli nedeninin de bu kişilerden diğerlerine geçecek olan enfeksiyonu engellemeye çalışmak olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Hastaya temas ettikten sonra öksürük, ateş, yaygın kas ağrısı, vücut ağrıları gibi ilk bulguların ortaya çıktığı en bulaştırıcı dönem, kuluçka dönemidir. 4 ile 7 gün arası bir dönem. Bu, 2 gün kadar kısa, 14 gün kadar uzun oluyor. Daha bu bulguların hiç ortaya çıkmadığı 48 saat öncesi ve bulguların ortaya çıktığı ilk gün, bulaşıcılığın en fazla olduğu dönem" dedi.

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8'İNCİ GÜN YOĞUN BAKIMA GİDEN TABLO OLUŞUYOR

Hastalık geliştikten sonra ilk hafta içerisinde ateş, eklem ve kas ağrıları, koku ve tat almada değişiklik, bazılarında ishal gibi bulguların oluştuğunu dile getiren Prof. Dr. Taşova, birinci haftadan sonra daha çok nefes darlığı ve zatürre bulgularının ön plana çıktığını söyledi. Erken dönem teşhis olduğunda hastalığın daha iyi kontrol edilebildiğini dile getiren Prof. Dr. Yeşim Taşova, hiç tedavisiz ya da bilinmeden giderse yaklaşık 8 ile 10 gün civarında ağır bir tablo haline büründüğünü belirtti.

Taşova, "Hastaneye yatıştan 8 gün civarında yoğun bakım gerektiren akut solunum sıkıntısı sendromuna ve yoğun bakıma kadar gidebiliyor hasta. Aslında 2 ile 3 haftalık bir süre içerisinde bu tablo tedavisiz ve ağırlaşacak olan tablo bu şekilde ilerliyor. Ne kadar hafifse geçişi de o kadar kolay oluyor. Ağır olan olgularda, ne kadar ağır olarak geçirirse de bulguların ortadan kalkması da o kadar uzun sürüyor" diye konuştu.

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"NEKAHET DÖNEMİNDE VÜCUT AĞRILARI YAŞANIYOR ANCAK BULAŞTIRMA OLMUYOR"

Bütün enfeksiyonlarda hastalık sonrası denilen 'nekahet dönemi' kişilerin özellikle vücut ağrılarının devam ettiğinin görüldüğünü kaydeden Taşova, bu dönemde bulaşın olmadığını aktardı. Taşova, şöyle konuştu:

"Şimdiki bulgularımızla bu dönemin biraz da uzun devam ettiğini görüyoruz. Bu viral enfeksiyonlarda özellikle gripte de bazı ağır geçiren kişilerde yaşanan sorunlar olarak görülüyor. Bu nekahet dönemi, iyileşme döneminde geçiş olarak adlandırıyoruz. Bu dönemde bulaşıcılık olmuyor. Bulaşıcılık hiçbir bulgunun olmadığı, daha görülmediği ilk 48 saatte, sonra bulguların görüldüğü ilk birkaç günde oluyor. Ondan sonraki dönemde virüsün üremesi giderek azalıyor ve bu azalmayla birlikte bulaşıcılık da azalıyor. Hastalığı geçirmiş olan kişi nekahet döneminde olan kişinin şimdiki bilgilerimizin ışığında bulaşıcılığının olmadığını biliyoruz."

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FOTOĞRAF 7 Kayseri’de 2008 yılında kurulan DetaGen Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi, korona virüs sürecinde çalışmalarına hız vererek büyük bir başarıya imza attı. Erciyes Teknopark’ta kurulan merkezde çalışmalarını yoğunlaştıran firma, korona virüs testlerini 25 dakikada sonuçlandıran yüksek hassasiyetle kit üretmeyi başardı. Seri üretime de hazır olan firmanın geliştirdiği kite, yurtdışından da talep geliyor. Geliştirdikleri kit hakkında İHA’ya bilgiler veren firmanın genel müdürü Tarık Elkatmış, “Merkezimiz 2008 yılında genetik hastalıkların tanısı üzerine kuruldu. Genetik hastalıklar üzerine genetik araştırmalar yapan bir merkezdir. Yaklaşık 10 yıldır bu iş üzerine hizmet veriyoruz. Son 1 yıldır da kendi alanımızda kullandığımız kitleri Türkiye’de üretmek için Erciyes Teknopark’ta bir merkez kurduk... Orada genetik kitlerin üretimlerini yapıyoruz. Kovid-19 şu anda Türkiye’nin gündemidir. Biz de burada firma olarak nasıl bir katkımız olur diye araştırma içine girdik. Şu anda Kovid-19’da en çok kullanılan tanı yöntemi reel-time tanı yöntemidir. Bununla birlikte yeni gelişmekte olan farklı yöntemler ve farklı teknikler var... Reel-time PCR kesin tanı koyan bir yöntem ama uzun bir yöntem. Bunu kısaltmak için LAMP yöntemi ile yeni bir kit geliştirdik. Bu yöntemi şu an halk sağlığında belgelendirme süreçlerini başlattık. Bu kit diğer kitlerden bağımsız olarak 20-25 dakika içerisinde sonuç verebiliyor. Diğer reel-time PCR yöntemleri ile yaklaşık 1 buçuk saatlik bir zamana ihtiyaç var. Direkt tükürükten de çalışılabiliyor ve bu hasta ve sağlık çalışanları için büyük bir avantaj” ifadelerini kullandı. Kitin çok hassas bir yöntem olduğunun altını çizen Elkatmış, Ayrıca filyasyon ekiplerinin sahada kullanmasına elverişli olması, laboratuvar ortamına sahip olmayan yerlerde de hızlıca kullanılması ve testin mobil bir cihazla yapılabilmesi bu yöntemin diğer önemli avantajları. Yine PCR tabanlı ama izotermal amplifikasyon veya LAMP yöntemi diye geçiyor. Çok hassas bir yöntem. Bizim kendi denemelerimizde çok yüksek bir doğruluk oranımız var... Seri üretime hazırız. Sadece Türkiye’de değil, yurtdışından da talepler geliyor. Ciddi ihracat potansiyeli olacak. Şu an en büyük problem gurbetçilerin yurtdışı seyahati yapanların oluşturduğu yığılmalardır. Burada çok kısa süre içerisinde sonuç vermeniz gerekiyor. Bunun için şu an havaalanlarına ve sınır kapılarına büyük laboratuvarlar kuruldu. Bu yöntem ile çok daha basit bir şekilde çok daha hızlı sonuç verilebilecek” şeklinde konuştu. (Özel) Türkiye’de ilk; korona virüs testleri 25 dakikada sonuçlanacak Türkiye’de ilk: Koronavirüs testleri 25 dakikada sonuçlanacak Kayseri'de faaliyet gösteren genetik hastalıklar tanı merkezi, geliştirdikleri kit ile koronavirüs testlerini 25 dakikada ve yüksek doğruluk payıyla sonuçlandırdı. Bu yöntem ile laboratuvarlarda oluşan yoğunluk azaltılacak.

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'PCR TESTİ 47 GÜNE KADAR POZİTİF GÖSTEREBİLİR'

PCR testinin bazı kişilerde 30 hatta 47 güne kadar pozitif kalabildiğini gösterdiğini dile getiren Taşova, "PCR, bir mikroorganizmanın çekirdeğinin bir parçasını buluyor. Yani burada bir ölü mikroorganizma olup, onu da tespit edebilir. Buna yönelik çalışmalar Ankara'da da yapıldı. İstanbul'da bilim kurulu üyemiz Prof. Dr. Kenan Midilli tarafından da yapıldı. Bu noktada bulaşıcılığının olmadığı görüldü" dedi.

Virüsün mutasyon geçirmesi ya da bağışıklık sisteminin yeterli olmaması durumlarında tekrar aynı virüsle enfekte olunabilir mi gibi konuların virüsün henüz 'bilinmeyenleri' olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Ama buna karşı antikor oluştuğunu biliyoruz, ki aşı çalışmaları gayet güzel ilerliyor. Daha nedeni pek belli olmamakla birlikte örneğin Güney Kore'de 160 kişide ikinci kez daha pozitif oluyor, negatif oluyor, iyileşme dönemine giriyor ama sonra tekrar pozitif oluyor. Bu kişilerin bulaştırıcı olup olmadıkları, zaman içerisinde görebileceğimiz bir tablo" ifadelerinde bulundu.

FOTOĞRAF 19 Gelen son dakika haberlerine göre bir çok ilde 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Vatandaşlar yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen illeri araştırmaya başladı. Peki 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması olan iller hangileri? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? <br> <br> Belirtilen bazı illerde belirli saatler aralığında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanırken, bazı illerde ise toplu taşıma kullanımı, nişan, düğün gibi organizasyonlara katılım sınırlandırıldı. Peki sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte yanıtı… ​KAYSERİ <br> <br> Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda 65 yaş üstü vatandaşları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumak amacıyla çeşitli kararlar alındı. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla pazar, alışveriş merkezi, sosyete pazarı gibi toplu alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandırıldı. <br> <br>Vatandaşlar, bu tip mekanlardan temin etmek istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarıyla iletişime geçecekler. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek. <br> <br> İl genelindeki düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere, anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde 65 yaş ve üzerindeki misafirler kabul edilmeyecek. Ayrıca piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensupları yararlanabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanları kullanabilecek. SİİRT<br> <br> Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi. <br> <br>Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı belirtildi. Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23.00'te son bulması ve düğün sürelerinin kısıtlanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: <br> <br> Sokak ve köy düğünlerinde toplu yemek verilmesinin sınırlandırılmasına ve mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılmalarının ikinci bir karara kadar yasaklanmasına karar verildi. <br> <br> Öte yandan, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına ilişkin hükmün kaldırılmasına karar verildi. GAZİANTEP<br> <br> Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi. <br> <br> Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının toplu eylem, etkinlikler nedeniyle yayılması riskinin önlenmesi amacıyla gereken tedbirlerin salgın sürecinde alındığı ve alınmaya devam edileceği belirtildi. Valilik izni dışında gerçekleştirilecek etkinliklerin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valimizce izin verilenler hariç) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylemetkinlikler İl İdaresi Kanunu'nun 11C maddeleri ve ayrıca Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 15-30 Ağustos tarihlerinde 15 gün boyunca, genel asayiş ve kamu düzenin korunması için valilik oluruyla yasaklanmıştır. ŞANLIURFA <br> <br> Şanlıurfa Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığı bildirildi. <br> <br>Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. <br> <br>Toplantıda, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına yönelik kararın, aynı saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanması şeklinde revize edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:<br> <br> 13.08.2020 tarih ve 149 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun '65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kısıtlaması' ile ilgili kararın '65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanması' şeklinde revize edilmesine karar verilmiştir. VAN<br> <br> Van'da Covid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarla yeni kısıtlamalar getirildi. 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları yasaklandı. Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, alınan kararlar gereği il genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu törenlere katılmasının yasaklandığını bildirdi. <br> <br> Açıklamada şöyle denildi: 65 yaş ve üzeri olanların sabah saat 07.30- 10.00 ile akşam saat 16.30- 19.00 arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arası toplu taşıma yapan araçlara (belediye ve halk otobüsü, minibüs) binmesi yasaklanmıştır. Kısıtlamalara uymayanlar hakkında hem idari hem de adli işlem yapılacaktır. Ayrıca ilimiz genelinde yapılan muayenede Covid-19 testi pozitif olup, klinik bulgusu olmadığı için evde tedavisi devam eden hastaların ikametlerinin dışına çıkması yasaklanmıştır. Sağlık, kolluk ve denetim ekiplerince yapılan kontrollerde hastanın evden ayrıldığı veya ev içinde kendini izole etmediği tespit edilmesi halinde, ilgili kişi hakkında adli ve idari işlem yapılacaktır. Risk devam ediyor. Hap birlikte kurallara sıkı sıkıya uyarak Covid-19'la mücadelede başarıya ulaşacağız. Maske-Sosyal mesafe-Hijyene dikkat edelim. YALOVA<br> <br> Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nca alınan karar ile 65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı. <br> <br>Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, 65 yaş üzeri kişilerin 09.00 ile 21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verdi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: <br> <br> İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 14.08.2020 Perşembe günü Vali Muammer Erol başkanlığında Covid 19 salgını tedbirleri kapsamında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. <br> <br> - Covid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında İlimizde test sonucu pozitif çıkan kişilerin gerekli filyasyon ve izolasyon çalışmalarının ilgili mevzuatın belirlediği kurumlar tarafından yapılmasına; - Test sonucu pozitif çıkan kişilere ekteki bilgilendirme ve onam formunun tebliğ edilmesine ve kişilerin onamlarının alınmasına; - İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı Genelgelerine istinaden İlimizde 65 yaş üzeri kişilerin 09.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına; <br> <br> - Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; oy birliği ile karar verildi. ELAZIĞ <br> <br> Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında düğünler 3 saat ile sınırlandırıldı. <br> <br>Valilikten yapılan açıklamada, Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulunun yeni kararlar aldığı bildirildi. <br> <br>Vatandaşların yakın temasta bulunabilme riski nedeniyle düğün süresinin 3 saat ile sınırlandırıldığı aktarılan açıklamada, gelinin konvoy halinde alınmasının yasaklandığı belirtildi. <br> <br> Sokak düğünlerinin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: Köy düğünleri de ilgili kolluk kuvvetlerinin izni dahilinde yapılabilecek. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının birinci yakını hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına, pazar yerlerine saat 11.00'den itibaren gidebilmelerine, taziye sahiplerine evlerde veyahut farklı yerlerde taziye yapılmaması yönünde İl Müftülüğü tarafından gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, muhtarlar vasıtasıyla cami hoparlöründen taziyelerin yasak olduğuna dair anonsun günlük olarak ihmale yer verilmeden yapılmasına, karar verildi. BARTIN <br> <br> Bartın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı. <br> <br> Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Kurul, aktif vakaların yaş ortalaması dağılımını değerlendirmesi sonucu 65 yaş ve üstü olanların, düğünler ile nikah, düğün, kına ve kız istemeye katılmalarını yasakladı. Yasaktan gelin ve damadın annesi- babası ile anneanne, babaanne ve dede muaf tutuldu. BİTLİS<br> <br> Bitlis Valili de Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: <br> <br> Covid-19 ile mücadele kapsamında Bitlis il genelindeki düğünlerle ilgili bazı yasaklama ve tedbir kararları alınmıştır. Lütfen alınan kararlara kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için tam uyum gösterelim. Lütfen MASKE, MESAFE ve TEMİZLİK kurallarını gözardı etmeyelim KÜTAHYA <br> <br> Kütahya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşların, belirlenen cadde ve sokaklardaki alanlara, hafta sonları 12.00 -19.00 saatleri, hafta içi 16.00-19.00 saatleri arasında girmesi yasaklandı. <br> <br> Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili bazı kararlar aldı. Karar yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: <br> <br> “Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Gazi Kemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Balıklı Mahallesi Kıbrıs Caddesi, Tahıl Pazarı Sokak, Saman Pazarı Caddesi, Çemberciler Caddesi, Pekmezpazarı Caddesi (Samanpazarı), Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi (Ulu Cami), Mecidiye Mahallesi Taşköprü Caddesi, Hükümet Caddesi Çaprazbahçe Sokak (Yeşil Cami civarı), Servi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki (Eskişehir Yolu Caddesi) yoğunlukların koronavirüs bulaşma riskini arttırması nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu bölgelerde bulunan park, kahvehane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastane, oyun salonları, han, kulüp, dernek binaları ve lokalleri gibi kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12.00 ile 19.00, hafta içi saat 16.00 ile 19.00 saatleri arasında girmesinin yasaklanmasına, bu kapsamda belirlenen bölgelerde kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına karar verilmiştir <br> <br> Kurul ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine saat 12.00’den sonra girmesini, toplu taşıma araçlarına da 07.00 -10.00 ve 17.00 -22.00 saatleri arasında binmesini yasakladı BATMAN <br> <br> Batman’da korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri, bu saatler dışında sokağa çıkışlarının yasaklandığı bildirildi. Batman’da korona virüsle mücadele kapsamında koordinasyon toplantısı Batman Valisi Hulusi Şahin Başkanlığında düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu tarafından Batman’da koronavirüse ilişkin yapılan bilgilendirme sunumunun ardından toplantıda 65 yaş ve üstündekiler için yeni kararlar alındı. Alınan karara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, korona virüs tedbirleri nedeniyle 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri duyuruldu. Açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 15 Ağustos 2020’den itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, kısıtlanmasına, belirtilen saatler haricinde, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan kamu görevlileri ’başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri’ ile zorunlu sağlık sebepleri nedeniyle dışarıya çıkması lüzumlu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verildi denildi. KIRIKKALE <br> <br> Kırıkkale Valiliği, korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldığını bildirdi. <br> <br> Korona virüs vakalarının artması ile beraber Kırıkkale’de yeniden 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak 65 yaş üstü için kararlarını açıkladı. Buna göre kent genelinde 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldı. <br> <br> Valilikten yapılan açıklamada, 65 yaş üzeri ve büyüklerimizin sokağa çıkmaları İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırılmıştır. Değerli büyüklerimizin salgın yayılım riski göz önüne alındığında dışarıda olduğu dönemde mutlaka maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri; Nüfus yoğunluğunun olduğu başta kapalı alanlar olmak üzere, toplu taşıma, düğün, cenaze gibi alanlarda mecbur olmadıkça bulunmamalarını rica ederiz ifadesi kullanıldı. ​ BURSA <br> <br> Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. <br> <br> Valilikten yapılan açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu. <br> <br> Açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma konusuyla ilgili belli kısıtlamalar getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saat aralığında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlid gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir. Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağının bildirildiği açıklamada konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yürütüleceğine dikkat çekildi. Koronavirüs vakaları artınca harekete geçildi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirilen iller Tüm dünyayı etkisi altına alan ve uzun süredir etkisini gösteren koronavirüs sürecinde en riskli grup 65 yaş üstü vatandaşlar. Türkiye'de de bir süre önce yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bazı illerde son dakika haberlerine göre koronavirüs vaka sayısında artışlar görüldü ve bu nedenle tekrar kısıtlamalara gidildi. Peki koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

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FOTOĞRAF 19 Akciğerlerde tutuluma yol açarak, solunum yetmezliği, nefes darlığı ve zatürreye sebep olan koronavirüsün bu organa verdiği hasar, hastalığın yol açabileceği zararları gözler önüne serdi. Tüm dünyayı etkisi alan ve ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs en çok akciğerleri etkiliyor. Ankara Şehir Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören hastalara ait akciğer görüntüleri incelendi. Görüntülerde, hastalığın ne kadar hızlı ilerlediği ve akciğerleri nasıl tuttuğu ortaya çıktı. Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Karalezli yaptığı açıklamada, salgının son hızıyla devam ettiğini belirterek, Mart, nisan, mayıs ayında gördüğümüzden daha şiddetli ve daha hızlı sanki, çember daha çok daraldı. Etrafımızda bize yakın insanların koronavirüs pozitif ve akciğer tutulumu ile geldiğini görüyoruz. ifadesini kullandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan birçok kişinin, akciğer tutulumuyla başvurduğunu anlatan Karalezli, şunları söyledi: Bu durum, hepimizi endişelendiriyor. Hastanelerin kapasitesi belli. Bu kapasitelerin üzerine çıkan bir hasta sayısı olursa ne yapacağımızı hepimizin düşünmesi lazım. İnsanların çok dikkatli olması gerekiyor. Korunmaya çok dikkat edilmeli. 'Maske, mesafe ve hijyen' diyoruz ama insanlar görüyoruz ki bunun çok farkında değiller. Önemsemiyorlar ama biz çok önemsiyoruz. Prof. Dr. Karalezli, koronavirüsün akciğerleri etkilediği durumda, nefes almanın çok zor olduğunun altını çizerek, halen hastaneye başvuranların da son derece ciddi akciğer tutulumlarının olduğuna vurgu yaptı. Normalde insanların oksijen seviyelerinin yüzde 98 olduğunu ifade eden Karalezli, koronavirüse yakalananlarda oksijen seviyenin yüzde 70'lere kadar düştüğünü belirtti. Bu durumdaki hastaların oksijen seviyelerini değişik makinalar ve yüksek akım oksijen cihazlarıyla düzeltmeye çalıştıklarını anlatan Karalezli, diğer zatürre durumlarında bu kadar ciddi oksijen düşüklüğü görülmediğine işaret etti. Prof. Dr. Karalezli, koronavirüsün çok farklı bilinmeyen yönü olduğuna dikkati çekerek, şu uyarıları yaptı: İnsanların çok dikkat etmesini istiyoruz. Akciğere girdi mi bunun çıkışı kolay olmuyor. Altta yatan hastalığı varsa biraz ileri yaştaysa çok riskli. Şu an bizim takip ettiğimiz hasta yaş aralığı 40-60 yaş arası. Gençlerde hastalığın seyri çok hızlı gidiyor. Koronavirüs tüm organları tutabiliyor. Akciğer tutulumu varsa tablo kaçınılmaz olarak ilerliyor. İnsanların son derece duyarlı olmasını istiyoruz. Bizler çok yorulduk. Koronavirüs hastalarıyla uğraşıyoruz bakmamız gereken diğer hastalarımız da var. Onlar da sürekli randevu almaya çalışıyorlar. Prof. Dr. Karalezli, koronavirüs tedavisi gören hastalara ait akciğer görüntülerinden hastalığın yol açtığı tahribatı ve hastalar üzerindeki etkileri anlattı. Tedavisine rağmen nefes darlığı şikayetleri devam eden bir hastaya uygulanan akciğer görüntülemesinde hastanın her iki akciğerinin büyük bir bölümünü enfeksiyon kapladığını tespit ettiklerini ifade eden Karalezli, Bu hastalığın sonunun ne olduğunu bilmiyoruz. Akciğer tutulumları, bu şekilde olduğu zaman hastaları oksijen tedavisi ile gönderiyoruz. Çok yeni bir hastalık olduğu için bu seyir nasıl olacak? Geriye dönüş var mı? Takiplerle öğrenebileceğimiz bir durum. dedi. Normal akciğer görüntüleri ile koronavirüs hastalarının akciğer görüntüleri arasında ciddi farklar bulunduğunu belirten Karalezli, şu bilgileri verdi: İnsanların aradaki farkları anlamaları için her iki akciğer görüntülerine de yer verdim. Görüntülerdeki beyazlıklar akciğerdeki tutulumu gösteren görüntüler ne yazık ki. Bu hastalar yoğun bakım hastaları. Filmler birbirine az çok benzeyen şekilde. Altta yatan hastalığı olanlarda ise daha kötü seyrediyor. Kliniğe yeni başvuran bir hastanın, 5 Ağustos'ta çekilen tomografi görüntülerindeki tipik koronavirüs görüntülerinin olduğunu ifade eden Karalezli, hastanın bir hafta içerisindeki tomografi görüntüsünde ciddi değişiklik olduğunu ve enfeksiyonun çok arttığını söyledi. Prof. Dr. Karalezli, kritik ve zorlu bir sürecin hastaları beklediğini belirterek, bu kişilerin tedavisi sırasında yaşadıklarını ise şöyle aktardı: Kritik ve zorlu bir süreç hastaları bekliyor. Sırt üstü yatmakta sıkıntı çekiyorlar, yüzü koyun yatırmak istiyoruz. Uzun süre yüzü koyun yattıkları zaman yüzlerinde yaralar oluşabilir. Bu hastalar yüzü koyun yattıklarında o rahata alıştıklarında tekrar sırt üstü yatmakta istemiyorlar. Nefes alamamak bu çok zor bir şey. Astım hastaları nefes açlığı ile gelirler. Tedavisini verirsiniz rahatlamış bir şekilde giderler ama bu hastalar öyle değil, sürekli nefes açlığı içindeler. Sürekli derin nefes alamamaktan şikayetçiler. Nefes darlığı çeken bazı hastaların çok ciddi vücut ağrıları da oluyor. Bazı hastalar da koku almama ikinci planda kalıyor. Koronavirüsün bıraktığı ağır tahribat: Akciğere girince çıkışı kolay olmuyor Koronavirüs hastalarının akciğer filmlerine ait görüntülerde hastalığın ne kadar hızlı ilerlediği ve bıraktığı hasar bir kez daha ortaya çıktı. Hastaların akciğer filmlerini gözlemleyen ve yorumlayan Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Karalezli, "Mart, nisan, mayıs ayında gördüğümüzden daha şiddetli ve daha hızlı sanki, çember daha çok daraldı. Etrafımızda bize yakın insanların kovid pozitif ve akciğer tutulumu ile geldiğini görüyoruz" dedi. BiP'te paylaş

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