Koronavirüs Kovid-19akciğerde iz bırakıyor
TÜRKİYE

Kovid-19 akciğerde iz bırakıyor

Kovid-19 geçiren kişilerin ciğerlerinde oluşan sis görüntüsü, ilerleyen dönemde hastalık riskini arttırabiliyor.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Kovid-19 akciğerde iz bırakıyor
Prof. Dr. Cenk Kıraklı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Cenk Kıraklı, “Kişiler virüse yakalandığında akciğerlerde görülen ağır zatürre tablosunun iyileşmesi zaman alabiliyor. Bizim kendi hastanemizin yoğun bakımında ve serviste yatan hastaları karşılaştıran bir çalışma yaptık. Hastalığı ağır seyreden kişilerin akciğerlerinde ‘sekel’ adı verilen izler hastalıktan sonraki 6’ıncı ayın sonunda bile hala akciğerde görülebiliyor.” dedi.

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HASTALIK SONRASI DÜZENLİ KONTROL

Kovid-19’u hafif geçiren kişilerin ilerleyen dönemlerde akciğer sorunuyla karşılaşmadığına dikkat çeken Prof. Kıraklı, “Ancak hastanede veya yoğun bakım servislerinde tedavi edilen kişiler akciğer sorunu yaşayabiliyor. Akciğerde sekel kalması akciğer dokusunun hasarlı olması anlamına geliyor. Hasarlı dokuda her türlü hastalığın gelişme riski daha yüksek. Kovid-19’dan sonra akciğerlerinde sekel kalan insanlarda, akciğer kanseri dahil pek çok hastalık için risk yükseliyor” dedi. Kovid-19 geçiren kişilerin sigaradan uzak durması gerektiğini aktaran Kıraklı, “Temiz hava, yürüyüş gibi akviteler yorulan ciğerlerimizi onarmada yardımcı olur. Ayrıca Kovid-19 geçiren kişiler belli aralıklarla hekime başvurarak akciğerlerinin durumunu kontrol ettirmeli” tavsiyesinde bulundu.

GEBELERDE TEDAVİ UZUYOR

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği YK üyesi de olan Prof. Kıraklı, “Yoğun bakım servislerinde azımsanmayacak kadar da gebe hasta var ve bu kişilerde hastalık çok ağır seyrediyor. Dünyadaki önemli sağlık otoriteleri yapılan bilimsel çalışmalar doğrultusunda gebelere aşıyı öneriyor. Yoğun bakımdaki gebeler en üst düzey tedaviyi almak zorunda kalıyor” şeklinde konuştu.

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