Küçük yüreklerden anlamlı destek: Miniklerin sağlık çalışanlarına yazdığı mektuplar biraz olsun yorgunluk aldı

Yıllardır hem yurt içinde hem de yurt dışında on binlerce insanın tebessümüne vesile olan Tebessüm Derneği sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Tebessüm Derneği Kadın Kolları’nın evlerinde hazırladığı ikramlar, çocukların çizdiği resimler ve yazdıkları mektuplar Moleküler Mikrobiyoloji laboratuvarındaki sağlık çalışanlarına verildi.

Çocukların yazdığı mektuplar da sağlık çalışanlarına verildi.

YORGUNLUĞUMUZU ALDI

Ziyaret sonrası yaşanılan mutluluğu anlatan Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlusu Dr. Şemsinur Karabela, “Bu ikramların içinden çıkan, kendileri küçük fakat yüreği kocaman olan çocukların yaptığı resimler ve yazdıkları notlar üzerimizdeki bütün yorgunluğu aldı” dedi. Tebessüm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Albayrak da sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.