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Koronavirüs Küçük yüreklerden anlamlı destek Miniklerin sağlık çalışanlarına yazdığı mektuplar biraz olsun yorgunluk aldı
TÜRKİYE

Küçük yüreklerden anlamlı destek: Miniklerin sağlık çalışanlarına yazdığı mektuplar biraz olsun yorgunluk aldı

Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına vatandaşlardan ve sivil toplum kuruluşlardan destek her geçen gün büyüyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
Tebessüm Derneği Kadın Kolları sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Tebessüm Derneği Kadın Kolları sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Yıllardır hem yurt içinde hem de yurt dışında on binlerce insanın tebessümüne vesile olan Tebessüm Derneği sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Tebessüm Derneği Kadın Kolları’nın evlerinde hazırladığı ikramlar, çocukların çizdiği resimler ve yazdıkları mektuplar Moleküler Mikrobiyoloji laboratuvarındaki sağlık çalışanlarına verildi.

Çocukların yazdığı mektuplar da sağlık çalışanlarına verildi.

YORGUNLUĞUMUZU ALDI

  • Ziyaret sonrası yaşanılan mutluluğu anlatan Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlusu Dr. Şemsinur Karabela, “Bu ikramların içinden çıkan, kendileri küçük fakat yüreği kocaman olan çocukların yaptığı resimler ve yazdıkları notlar üzerimizdeki bütün yorgunluğu aldı” dedi. Tebessüm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Albayrak da sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.

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