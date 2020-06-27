Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Haziran koronavirüs sayılarını açıkladı 17 kişi öldü, 1372 kişiye koronavirüs tanısı kondu
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Haziran koronavirüs sayılarını açıkladı: 17 kişi öldü, 1372 kişiye koronavirüs tanısı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Haziran koronavirüs günlük vaka, günlük ölüm ve iyileşen koronavirüs hasta sayılarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 195 bin 883, toplam can kaybı ise 5 bin 82 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca, koronavirüs sayılarını sosyal medya hesabından açıkladı.
Bakan Koca, koronavirüs sayılarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 82ya yükseldi. Bugün toplam 45 bin 213 test yapılırken, bin 372 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 195 bin 883 oldu. Bugünkü bin 984 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 169 bin 182’ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 366, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 984 olduğu açıklandı.

İki haftada 1.000’in altına inebiliriz

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. c’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz” dedi.

Koronavirüs tedavisi gören Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu taburcu edildi
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu taburcu edildi

Kayseri'de sağlık taraması sonrasında 3 mahallede 16 ev karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Kayseri'de sağlık taraması sonrasında 3 mahallede 16 ev karantinaya alındı

Abone Ol Google News
Vaka sayısı 10 milyonu aştı

Vaka sayısı
10 milyonu aştı

​Salgın 200'den fazla ülkeye yayıldı.
Maç golle başladı

Maç golle başladı

​Trabzonspor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Kadıköyde nefes kesen son

Kadıköy'de
nefes kesen son

Çekişmeli karşılaşmada noktayı Ozan Tufan koydu.
'Yakışmadı Emre'

'Yakışmadı Emre'

​Rıdvan Dilmen canlı yayında eleştirdi.
İki haftada <br>başarabiliriz

İki haftada
başarabiliriz

​Bakan Koca son 24 saatin sayılarını açıkladı.
Sürpriz ziyaret

Sürpriz ziyaret

​Erdoğan, inceleme sırasında bilgi aldı.
Milli yıldızlar <br>küme düştü

Milli yıldızlar
küme düştü

​Son maçta farklı yenildiler ve lige veda ettiler.
Bir saatte yüzde 47

Bir saatte yüzde 47

Yasak kalktı, ​İstanbullu sokağa akın etti.
Üç HDP'liye <br>korona teşhisi

Üç HDP'liye
korona teşhisi

TBMM'deki kat görevlilerinden vekillere bulaştı.
Kahreden görüntü

Kahreden görüntü

Tabutlar yan yana defnedildi, gözyaşları sel oldu.
Test ücreti belli oldu

Test ücreti belli oldu

Yurt dışına çıkanlardan istenen korona testinin fiyatı açıklandı.
Birilerinin<br>insafına bırakmayız

Birilerinin
insafına bırakmayız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması.
Hayal gerçek oluyor

Hayal gerçek oluyor

​Bir maçlık da olsa aynı takımın formasını giyebilirler.

Bir yıllık icraatlarının sorulduğu röportaj olay oldu

YKS günü veliler sosyal mesafeyi unuttu, polis anons yaptı.

Vahşet sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Şaşırtan küskünlük: Cemaat camiyi terk etti

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.