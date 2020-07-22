Bakan Koca'dan Kurban Bayramı açıklaması: Memleketine gidecekler dikkat!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken hususlarda uyardı.

Kurban Bayramı uyarısı

Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir. Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir. Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyacımız var.

Salgın tehdidini unutmayalım

Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1.000’in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür. Fakat şu an, hemen her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Bu stabil durum, daha ziyade, sağlık sisteminin tehditten uzak olduğunu göstermektedir. Bilim Kurulu, ligin son haftalarındaki gösterileri endişe verici bulmuştur. Maçların, açık havada kurulan büyük ekranlardan tribün kalabalığına benzer kalabalıklarca izlenmesi, bulaşmayı kolaylaştırıp, hastalığın yayılma hızını artırabilir. 24, 25 ve 26 Temmuz’da yapılacak son maçlarda futbol coşkusunun salgın tehdidini unutturmayacağını umuyoruz.