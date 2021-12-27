Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Omicron vakası görülen illeri açıkladı İstanbul zirvede
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığı Omicron vakası görülen illeri açıkladı: İstanbul zirvede

Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının görüldüğü illeri açıkladı. Yapılan duyuruda, "1 Aralık 2021 tarihinden beri sekanslanan 3344 örnekten 42’si Omicron. Varyantın görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta (2)’dir." denildi.

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Son dakika haberi: Omicron görülen iller hangileri? İstanbulda kaç kişi Omicrona yakalandı? Türkiyede varyanta yakalanan kaç kişi var?
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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bazı basın yayın organlarında, covariants adlı internet sitesindeki grafikler referans alınarak ülkemizde omicron varyantının yüzde 42 olduğuna dair haberler yayınlanmıştır.

İlgili haberler üzerine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz, söz konusu internet sitesinin yöneticileri ile irtibata geçmiştir. Site yöneticileri verilerin GISAID sisteminden çekilmesinde sorunlar yaşandığını; bildirilmiş ve güncel durum teyit edilerek web sitesinin güncelleneceğini tarafımıza bildirmiştir. Bugün söz konusu sitede yapılan güncelleme ile 247 girişin 220’sinin Delta 27’sinin Omicron olduğu teyit edilerek yanlışlık düzeltilmiş ve güncel durum yayınlanmıştır.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır. 8 Aralık’tan itibaren tarama yapılan 150.000 örnek arasında, Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır.

1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ise sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısı 3344’tür. Bunların 3073’ü Delta , 42’si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta (2)’dir.”

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