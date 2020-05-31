Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Türkiye büyük felaketi önledi İngiliz yayın kuruluşundan Türkiyeye büyük övgü
DÜNYA

Türkiye büyük felâketi önledi: İngiliz yayın kuruluşundan Türkiye'ye büyük övgü

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Türkiye’nin koronavirüs mücadelesinin bir başarı hikâyesi olduğunu belirterek ülkemizin çabalarını övdü. Görüşlerine yer verilen Kent Üniversitesi’nden Dr. Jeremy Rossman, “Türkiye, açıkça çok daha büyük bir felâketin önüne geçti” ifadesini kullanırken, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilci Vekili Dr. Irshad Shaikh, “Türkiye’nin halk sağlığı konusunda dünyaya sunacağı dersler var” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dr. Jeremy Rossman
Dr. Jeremy Rossman

BBC, Türkiye'nin salgında çok daha büyük bir felaketin önüne geçtiğini belirterek, verilen mücadeleyi övdü.

BBC muhabiri Orla Guerin'in kaleme aldığı "Türkiye, Kovid-19'da kontrolü nasıl ele geçirdi" başlıklı yazıda, virüsün Türkiye'ye geç geldiği ancak kısa sürede ülkenin her köşesine yayıldığı ve bir ay içinde 81 ilin tamamının etkilendiği belirtildi.

"Dünyanın en hızlı büyüyen salgınlarından biriydi. Çin veya İngiltere'den daha kötüydü. Ölü sayısının artacağı ve Türkiye'nin o zaman en çok etkilenen ülke olan İtalya'ya dönüşeceğinden korkuluyordu" denilen yazıda, ancak bunun gerçekleşmediği vurgulandı. Kent Üniversitesi Viroloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Jeremy Rossman, "Türkiye, açıkça çok daha büyük bir felaketin önüne geçti. Türkiye, test, takip, izolasyon ve hareket kısıtlamalarıyla salgına oldukça hızlı tepki veren ülkeler kategorisine giriyor. Bu, virüsün yayılmasını azaltma konusunda etkili olan ülkelerden oluşan oldukça küçük bir kulüp" dedi.

  • Yazıda filyasyon çalışmalarından gözlemlere de yer verildi. İfadelerine yer verilen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilci Vekili Dr. Irshad Shaikh, Türkiye'nin halk sağlığı konusunda dünyaya sunacağı dersler olduğunu belirtti. BBC ekibine Dr. Şehit İlhan Varank Hastanesi'ne giriş izni verildiği, 2 yıllık hastanenin oldukça gelişmiş olduğu, virüse karşı parlak ve geniş bir savaş alanı sunduğu vurgulandı.

CNN: Türkiye koronavirüsle yüzleşirken diğer birçok şekilde olduğu gibi kendi yolunu çiziyor
KORONAVİRÜS
CNN: Türkiye koronavirüsle yüzleşirken diğer birçok şekilde olduğu gibi kendi yolunu çiziyor

Abone Ol Google News
Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

​İsimleri ifşa edince sahte raporla hastaneye kapattılar!
Bir projeyi daha sahiplendi

Bir projeyi daha sahiplendi

​İmamoğlu'nun yaptığı algı çürüdü.
Avrupanın son 24 saati

Avrupa'nın
son 24 saati

​İşte ülke ülke son durum.
428 yerde kaldırıldı

428 yerde kaldırıldı

​Bakanlık, detaylı bir açıklama yaptı.
Azalmaya <br>devam ediyor

Azalmaya
devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Dink Vakfı'na <br>tehdide tutuklama

Dink Vakfı'na
tehdide tutuklama

​Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi.
Kuyuönü Hes Projesi

Kuyuönü Hes Projesi

​10 Bin Hanenin Enerji İhtiyacını Karşılayacak
Tütüne karşı <br>gençlerle mücadele

Tütüne karşı
gençlerle mücadele

Erdoğan, tütüne hayır gününde konuştu.

Gizli mektuplar açılacak

Gizli mektuplar açılacak

Yasal mücadele milyonlarca dolara mal oldu.
Dev proje açıldı

Dev proje açıldı

Sultan 2. Abdülhamit yaptırmıştı, yeniden şifa dağıtacak.
ABD yangın yeri!

ABD yangın yeri!

​Protestolar kontrolden çıktı.
İslam'ın iki düşmanı<br>cehalet ve bilgisizlik<br>

İslam'ın iki düşmanı
cehalet ve bilgisizlik

​Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan dünü ve bugünü değerlendirdi.
İstanbul için 3 günlük uyarı

İstanbul için 3 günlük uyarı

​Meteoroloji'den tüm yurdu etkileyecek yeni tahmin.
Joker gerçek oldu!

Joker gerçek oldu!

​Bu görüntüler akıllara o sahneyi getirdi.
Şehidin eşi<br> yürekleri dağladı

Şehidin eşi
yürekleri dağladı

​'Helalleşemedik bile, kızım için sabrediyorum.'
Polis arabası göstericileri ezdi

Polis arabası göstericileri ezdi

​ABD'den şok eden şiddet görüntüleri.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.