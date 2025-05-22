Küresel şehirler endeksi: Hangi türk şehri geleceğin yıldızları arasında?

Dünyanın en büyük bin şehri; ekonomi, beşeri sermaye, yaşam kalitesi, çevre ve yönetişim gibi beş ana kategoride, toplam 27 gösterge üzerinden analiz edilerek Küresel Şehirler Endeksi’nde sıralandı. Oxford Economics’in her yıl düzenli olarak yayınladığı endekste Türkiye’den beş şehir listeye girmeyi başardı. İstanbul, genel sıralamada 106’ncı olurken, beşeri sermaye alanında 15’inci sıraya yükselerek küresel rekabette öne çıktı. Endeksin ilk üç sırasında ise New York, Londra ve Paris yer aldı.

KÜRESEL ŞEHİRLER YARIŞINDA HANGİ ŞEHİR ZİRVEDE?

Oxford Economics’in hazırladığı 2024 Küresel Şehirler Endeksi’nde, ABD’nin ekonomik ve nüfus gücüyle öne çıkan şehri New York, 2,5 trilyon dolarlık ekonomisi ve 20,7 milyonluk nüfusuyla ilk sırada yer aldı. New York’u bir trilyon dolarlık ekonomisiyle Londra izledi. Üçüncü sırada ise Avrupa’nın kültürel ve ekonomik merkezi Paris bulunuyor. Bu üç şehir, üst üste ikinci kez sıralamanın zirvesinde yer aldı.

ENDEKS HANGİ KRİTERLERE GÖRE HAZIRLANIYOR?

Endeks, dünya genelinde 163 ülkeden 1.000 büyük şehri kapsıyor. Değerlendirmeler beş ana başlık altında yapılıyor:

Ekonomi: Şehirlerin gayrisafi yurt içi hasılası, iş gücü piyasası ve sektör çeşitliliği.

Beşeri Sermaye: Eğitim seviyesi, yetenek çekim gücü ve yenilik kapasitesi.

Yaşam Kalitesi: Sağlık hizmetleri, güvenlik, barınma ve ulaşım altyapısı.

Çevre: Sürdürülebilirlik politikaları, karbon emisyonu ve doğal kaynak yönetimi.

Yönetişim: Kurumsal etkinlik, şeffaflık ve yerel yönetim performansı.

İSTANBUL KAÇINCI SIRADA YER ALDI?

İstanbul, genel sıralamada 106’ncı sırada yer almasına rağmen, beşeri sermaye kategorisinde ilk 20'ye girerek dikkat çekici bir başarıya imza attı ve 15’inci sıraya yerleşti. Bu sonuç, şehrin eğitim altyapısı, genç ve yetenekli iş gücü ile uluslararası bağlantılar açısından öne çıktığını gösteriyor. Bu alandaki yüksek performans, İstanbul’un gelecekte küresel teknoloji, eğitim ve inovasyon merkezleriyle daha güçlü iş birliklerine imza atabileceğini gösteriyor.

TÜRKİYE'DEN ENDEKSTE YER ALAN DİĞER ŞEHİRLER

İstanbul dışında, Türkiye’den dört şehir daha listeye girdi:

Ankara: 277.

Antalya: 374.

İzmit: 383.

Bursa: 405.

Bu şehirler, ekonomik büyüklüklerinin yanı sıra bölgesel etkileri ve yaşam kalitesi açısından değerlendirildi. Özellikle Antalya’nın turizm potansiyeli ve Bursa’nın sanayi gücü, dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

ŞEHİRLERİN GELECEĞİNİ NELER ETKİLİYOR?

Endeksin sonuç raporunda, küresel şehirlerin karşı karşıya olduğu dönüşümlere de dikkat çekildi. Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişme, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları ve nüfus hareketliliği gibi faktörlerin, şehirlerin gelecekteki sıralamalarında belirleyici olacağı vurgulandı.















