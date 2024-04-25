LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi soruları gündemdeki yerini koruyor. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 2 Haziran'da düzenlenecek. 31 Mart yerel seçimlerinde iptal edilen bazı belde seçimleri de 2 Haziran'da yapılacak. Bu sebeple merkezi sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, lise sınavı tarihinde bir değişiklik olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi.

2024 LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ? BAKAN TEKİN YANITLADI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Yerel seçimlerin bazı ilçelerde yenilenecek olması nedeniyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu.

2024 LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Tekin, 31 Mart yerel seçimlerinde iptal edilen bazı belde seçimlerinin 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihinde bir değişikliğe yol açıp açmayacağına ilişkin soruyu da yanıtladı.

Seçimlerin yapılacağı yerlerin görece nüfusun az olduğu yerler olduğuna işaret eden Bakan Tekin, "Biz zaten bu ilçelerimizde YSK ile ortak bir biçimde sınav takvimimize ve sınav güvenlik tedbirlerine uygun bir biçimde sınavı yapabiliriz, hiçbir sıkıntımız yok." açıklamasını yaptı.

2024 LGS TARİHİ

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.

Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.







