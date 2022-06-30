Özgün LGS yüzdelik dilim ve lise kontenjanları açıklandı E-OKUL giriş- 2022 liselerin yüzdelik dilim ve kontenjanları
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LGS yüzdelik dilim ve lise kontenjanları açıklandı! E-OKUL giriş- 2022 liselerin yüzdelik dilim ve kontenjanları

LGS 2022 yüzdelik dilim ve kontenjanları açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS sınavına giren öğrenciler liselerin yüzdelik dilim ve kontenjanları için bekleyişe başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı lise yüzdelik dilim ve kontenjanlarının da E-Okul sistemi üzerinden açıklandığını duyurdu. 2022 yılına ait Anadolu liseleri, Fen liseleri, İmam Hatip liseleri, Meslek ve Sosyal Bilimler liseleri yüzdelik dilim ve kontenjanları haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lise yüzdelik dilim ve kontenjanları açıklandı! MEB LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2022 listesi! (E-OKUL)
Lise yüzdelik dilim ve kontenjanları 2022

8. Sınıf öğrencileri aylarca hazırlandıkları sınavın sonucuna göre belirlenen tarihlerde tercihlerini gerçekleştirecek. MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi yüzdelik dilim ve kontenjanları hakkında merak edilenler...

LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI 2022

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

2022 LGS YÜZDELİK DİLİM VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih tarihleri ve kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi 2021-2022 ( e-Okul VBS ) giriş ekranı
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e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi 2021-2022 ( e-Okul VBS ) giriş ekranı

İstanbul'daki En İyi Liseler: 2022 İstanbul Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Anadolu İmam Hatip ve Teknik Lisesleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
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İstanbul'daki En İyi Liseler: 2022 İstanbul Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Anadolu İmam Hatip ve Teknik Lisesleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

LGS sınavına girmeyenler nasıl tercih yapacak?
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LGS sınavına girmeyenler nasıl tercih yapacak?
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