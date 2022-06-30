LGS yüzdelik dilim ve lise kontenjanları açıklandı! E-OKUL giriş- 2022 liselerin yüzdelik dilim ve kontenjanları

8. Sınıf öğrencileri aylarca hazırlandıkları sınavın sonucuna göre belirlenen tarihlerde tercihlerini gerçekleştirecek. MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi yüzdelik dilim ve kontenjanları hakkında merak edilenler...
LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI 2022
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.
2022 LGS YÜZDELİK DİLİM VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN
LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih tarihleri ve kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.