LGS yüzdelik dilim ve lise kontenjanları açıklandı! E-OKUL giriş- 2022 liselerin yüzdelik dilim ve kontenjanları LGS 2022 yüzdelik dilim ve kontenjanları açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS sınavına giren öğrenciler liselerin yüzdelik dilim ve kontenjanları için bekleyişe başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı lise yüzdelik dilim ve kontenjanlarının da E-Okul sistemi üzerinden açıklandığını duyurdu. 2022 yılına ait Anadolu liseleri, Fen liseleri, İmam Hatip liseleri, Meslek ve Sosyal Bilimler liseleri yüzdelik dilim ve kontenjanları haberimizde.

Abone Ol