AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Malatya Yeşilyurt ilçesinde 5.6 şiddetinde bir son dakika deprem olayı meydana geldi. Depremin ardından bölgede bulunanlar Malatya'da deprem mi oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MALATYA'DA DEPREM MEYDANA GELDİ

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HASARLI BİNALAR YIKILDI

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem, çevre illerde de hissedilirken, kentte bazı hasarlı binaların yıkıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 11 ili etkilendiği bölgede artçılar sürerken, bir deprem haberi daha geldi. Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın verilerine göre, saat 12.04'te meydana gelen deprem, 6.96 kilometre derinlikte gerçekleşti. Paniğe neden olan deprem, çevre illerde de hissedildi.

İl merkezinde hasarlı bir binanın yıkıldığı, Yeşilyurt ilçesinde de ağır hasarlı bazı binaların yıkıldığı belirtilirken, şu ana kadar can kaybı bilgisi gelmediği bildirildi.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI'NDAN MALATYA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Habertürk TV'de şunları söyledi:

"Şu ana kadar can kaybı yok ancak bazı binaların yıkıldığı haberi geliyor. Ben de bölgeye intikal halindeyim. Çok şiddetli hissettik. Merkeze yakın olmasının etkisiydi. Ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarmıştık. Her taraftan bilgi alamadık ama birkaç binanın yıkıldığı bilgisi geldi. Teyit etmeye çalışıyoruz."

AFAD BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

AFAD'dan daha sonra yapılan yeni bir açıklamada da "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır" bilgisi verildi.



