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Manchester United finale yükseldi

İngiltere Kupası yarı final mücadelesinde Manchester United evinde Nottingham Forest’i konuk etti. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanan maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip bulduğu 2 golle maçtan galip gelerek adını finale yazdırdı. Goller dakika 73’ Anthony Martial ve 76’ Fred’den geldi. Marcus Rashford iki golünde asistini yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Manchester United - Nottingham Forest maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:55 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Manchester United 2-0 Nottingham Forest

Manchester United 2-0 Nottingham Forest

İngiltere Kupası yarı finalinde Manchester United ve Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Maç Manchester United’ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maç özeti haberimizde.

MANCHESTER UNİTED - NOTTİNGHAM FOREST

Manchester United - Nottingham Forest maç özetini izlemek için


#Manchester United
#Nottingham Forest
#İngiltere Kupası
#yarı final
#Marcus Rashford
43 dakika önce
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Manchester United finale yükseldi
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