İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Newcastle United - Southampton karşı karşıya geldi. Maç Newcastle United’ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Newcastle United dakika 82’de Bruno’nun gördüğü kırmızı kartla maça 10 kişi devam etti. Goller dakika 5’ ve 21’ Sean Longstaff (2) ve 29’ Che Adams’dan geldi. Bu sonuçla Newcastle United adını finale yazdırdı. Newcastle United - Southampton maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.