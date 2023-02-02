İngiltere Kupası yarı final mücadelesinde Manchester United evinde Nottingham Forest’i konuk etti. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanan maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip bulduğu 2 golle maçtan galip gelerek adını finale yazdırdı. Goller dakika 73’ Anthony Martial ve 76’ Fred’den geldi. Marcus Rashford iki golünde asistini yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Manchester United - Nottingham Forest maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
09:55 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Manchester United 2-0 Nottingham Forest
İngiltere Kupası yarı finalinde Manchester United ve Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Maç Manchester United’ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maç özeti haberimizde.
MANCHESTER UNİTED - NOTTİNGHAM FOREST
Manchester United - Nottingham Forest maç özetini izlemek için
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