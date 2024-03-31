Seçim sonuçları 2024 ile Kırıkkale’yi 5 yıl yönetecek belediye başkanı netleşiyor. AK Parti adayı Mete Memiş ile MHP adayı Hükmü Pekmezci Kırıkkale belediyesi için yarışıyor. Kırıkkale seçim sonuçları 2024 , Mehmet Saygılı, Harun Ulusoy oy sayısı, oy oranı, hangi aday önde? sorusu seçmenler tarafından merak konusu. Peki Kırıkkale’de kim kazandı Mehmet Saygılı mı, Harun Ulusoy mu kazandı, aldıkları oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? İşte 2024 Kırıkkale seçim sonuçları canlı oy oranları.

Mehmet Saygılı mı Harun Ulusoy mu kazandı?

31 Mart Kırıkkale yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Mehmet Saygılı ve Harun Ulusoy’un Kırıkkale’de aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Mehmet Saygılı ve Harun Ulusoy 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

Mehmet Saygılı - Harun Ulusoy yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Kırıkkale Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Mehmet Saygılı ve MHP adayı Harun Ulusoy oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

Mehmet Saygılı kimdir?

Mehmet Saygılı, 1969 yılında Kırıkkale'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamlayan Saygılı, 1990 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

1990-1991 yıllarında İngiltere'de dil eğitimi alan Saygılı, 1993 yılından itibaren ticari faaliyetine devam etti. 2009 yılında AK Parti'den il genel meclis üyesi, 2011 yılında ise İl Genel Meclisi Başkanı seçilen AK Parti’nin adayı Saygılı, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019’da Kırıkkale Belediye Başkanlığına seçildi. Saygılı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Harun Ulusoy kimdir?

Harun Ulusoy, 1966'da Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Hacıömer Solaklısı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de, lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlayan Ulusoy, yüksek lisans eğitimini de Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdi.

1989-1993 yıllarında Kırıkkale Belediyesi Muhasebe Biriminde memur olarak görev yapan Ulusoy, 1993'ten itibaren Kırıkkale Üniversitesinde 11 yıl süreyle saymanlık görevini yürüttü. 28 Mart 2004'de atandığı Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcılığı görevini 15 yıl sürdüren Ulusoy, MHP’nin belediye başkan adayı oldu. Ulusoy, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kırıkkale Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024

Demokrasi ve Atılım Partisi Adem Atmani - (Kırıkkale) Cumhuriyet Halk Partisi Ahmet Önal - (Kırıkkale) Bağımsız Türkiye Partisi Ahmet Tonbaz - (Kırıkkale) Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Cahide Dorak - (Kırıkkale) Milli Yol Partisi Cantaş Kıymaz - (Kırıkkale) Türkiye Komünist Hareketi Dilara Kara - (Kırıkkale) Zafer Partisi Emin Erkeç - (Kırıkkale) Halkın Kurtuluş Partisi Gülay Erdem - (Kırıkkale) Demokrat Parti Hacı Salih Babayiğit - (Kırıkkale) Bağımsız Adaylar Harun Günay - (Kırıkkale) Milliyetçi Hareket Partisi Harun Ulusoy - (Kırıkkale) Hak ve Özgürlükler Partisi İbrahim Polat - (Kırıkkale) Büyük Birlik Partisi Mehmet Emin Yılmaz - (Kırıkkale) Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Saygılı - (Kırıkkale) Millet Partisi Muammer Açıkgöz - (Kırıkkale) Yeniden Refah Partisi Muhammet Ali Tekinay - (Kırıkkale) Anavatan Partisi Şerafettin Gürel - (Kırıkkale) Demokratik Sol Parti Tuğçe Sevil - (Kırıkkale) Saadet Partisi Veysel Kutluca - (Kırıkkale) Hür Dava Partisi Yasin Dursun - (Kırıkkale) İYİ Parti Yavuz Kuzucu - (Kırıkkale)

Seçimlere kaç siyasi parti katıldı?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

Oy Nasıl Kullanılır?

- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

- Cep telefonuyla kabine girmeyin.

- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

Kırıkkale hakkında genel bilgiler

Kırıkkale, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan, sanayi ve ticaretin önemli merkezlerinden biri olarak bilinir. Ankara'nın doğusunda konumlanan şehir, özellikle demir-çelik ve makine sanayisi ile ünlüdür. Kırıkkale, aynı zamanda stratejik bir konuma sahip olup, Ankara, Kayseri ve diğer İç Anadolu şehirlerine olan yakınlığı ile dikkat çeker. İşte Kırıkkale hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Kırıkkale, Kızılırmak Nehri'nin kıyısında yer alır ve tipik bir karasal iklime sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Şehrin coğrafyası, genellikle düz ve hafif engebeli arazilerden oluşur.

Ekonomi

Kırıkkale'nin ekonomisi büyük ölçüde ağır sanayiye dayanır. Türkiye'nin en önemli silah, mühimmat ve çelik fabrikaları bu şehirde bulunur. Ayrıca, petrol rafinerisi ve kimya sanayisi de şehrin ekonomik yapısına önemli katkılarda bulunur. Tarım, şehrin dış kesimlerinde önemli bir geçim kaynağıdır.

Tarih ve Kültür

Kırıkkale, Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan zengin bir tarihe sahiptir ancak sanayileşmeyle birlikte modern bir şehir haline gelmiştir. Kırıkkale'nin tarihi ve kültürel mirası, daha çok çevre ilçelerde ve köylerde bulunan tarihi yapılar ve kalıntılarda görülebilir. Çelebi Mehmet Camii ve Kesik Köprü gibi tarihi eserler, bölgenin kültürel zenginliğini yansıtır.

Turizm

Kırıkkale, genellikle sanayi şehri olarak bilinse de çevresindeki doğal güzellikler ve tarihi yerler turistler için cazip noktalar sunar. Özellikle Kızılırmak Nehri boyunca yapılan doğa yürüyüşleri, piknik ve balıkçılık aktiviteleri popülerdir. Ayrıca, şehre yakın birçok termal kaynak, sağlık turizmi açısından değerlendirilmektedir.

Yemek Kültürü

Kırıkkale mutfağı, İç Anadolu'nun geleneksel lezzetlerini sunar. Et ve tahıl bazlı yemekler bölge mutfağının temelini oluşturur. Yöresel yemekler arasında testi kebabı, tandır kebabı ve çeşitli hamur işleri yer alır.