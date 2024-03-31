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Melikgazi Seçim Sonuçları 2024 – Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Melikgazi Oy Oranları Sonuçları

Kayseri Melikgazi 2024 Belediye Başkanı bugün belli oluyor. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimde seçim sonuçları ekranı Yenişafak’ta olacak. Kayseri'de ilçe ilçe seçim sonuçları ve adayların oy oranları anbean takip edilecek. 31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanacak Melikgazi yerel seçim sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy oranlarına yenisafak.com seçim sayfasından ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz.

11:14 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 16:19 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Melikgazi seçim sonuçları
Melikgazi seçim sonuçları

Melikgazi seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Melikgazi seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları haberimizde.

Melikgazi Seçim Sonuçları 2024

Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Kayseri Melikgazi seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Melikgazi 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Bağımsız Türkiye Partisi Aytaç Tekin - (Kayseri / Melikgazi)

Saadet Partisi Baki Coşkun - (Kayseri / Melikgazi)

Demokratik Sol Parti Efekan Ulu - (Kayseri / Melikgazi)

Büyük Birlik Partisi Ercan Yozgat - (Kayseri / Melikgazi)

Adalet ve Kalkınma Partisi Hacı Mustafa Palancıoğlu - (Kayseri / Melikgazi)

Melikgazi 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK PARTİ - Hacı Mustafa Palancıoğlu %64,5

CHP - Sema Karaoğlu %23,7

BBP - Öz Ferhat Aslan %5,92

SAADET - Sinan Aktaş %3,94

DP - Kamil Karamete %0,76

Melikgazi Hakkında

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde konumlanır ve Kayseri iline bağlıdır. İlçenin nüfusu genellikle şehirleşmiş alanlarda yaşamaktadır. Coğrafi olarak, Melikgazi ilçesi genellikle düz arazilere sahiptir ve Kızılırmak Nehri'nin güneyinde yer alır. Tarihi açıdan, Melikgazi bölgesi eski çağlardan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Selçuklular gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede birçok tarihi yapı, cami, medrese ve han bulunmaktadır. Günümüzde, Melikgazi ekonomisi sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine dayanmaktadır ve Kayseri'nin en büyük ve gelişmiş ilçelerinden biridir.



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