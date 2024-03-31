Melikgazi seçim sonuçları 2024

Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Kayseri Melikgazi seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde konumlanır ve Kayseri iline bağlıdır. İlçenin nüfusu genellikle şehirleşmiş alanlarda yaşamaktadır. Coğrafi olarak, Melikgazi ilçesi genellikle düz arazilere sahiptir ve Kızılırmak Nehri'nin güneyinde yer alır. Tarihi açıdan, Melikgazi bölgesi eski çağlardan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Selçuklular gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede birçok tarihi yapı, cami, medrese ve han bulunmaktadır. Günümüzde, Melikgazi ekonomisi sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine dayanmaktadır ve Kayseri'nin en büyük ve gelişmiş ilçelerinden biridir.