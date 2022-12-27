Özgün 2023 memur zammı ne kadar olacak?
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2023 memur zammı ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak. Peki SSK ve Bağkur emeklileri ocakta enflasyon zammı ne kadar, kaç TL alacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MEMUR ZAMMI 2023: Toplu sözleşme zammı enflasyon farkı memur emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde kaç zam yapılacak?
2023 memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni asgari ücret açıklandı. Sırada milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı var. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek.

Memur toplu sözleşme zammı
Memur toplu sözleşme zammı

Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zamm 2023 ne kadar?

Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.

Ocak memur emekli zammı
Ocak memur emekli zammı

Ocakta memura ne kadar enflasyon farkı ödenecek?

  • Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Söz konusu oranlara ilaveten bir refah payının uygulanıp uygulanmayacağı da merak konusu.

SSK ve Bağkur emeklileri 2023 Ocak'ta ne kadar zam alacak?
SSK ve Bağkur emeklileri 2023 Ocak'ta ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağkur emeklileri ne kadar enflasyon zammı alacak

  • Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi. Bakanlıktaki görüşmede, sendika temsilcileri memur maaşlarına refah payı ve iyileştirme talep ediyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sözleşmeli istihdam ara yol olmaktan ana yol olmaya dönüştü. Aynı işi yapan hem memur hem işçi, süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi ayrımlar ortadan kalksın. Kamuda bu anlamda bütünlük sağlanabilsin" dedi.

Zabıta maaşları 2023 ne kadar olacak, kaç TL artacak?
ÖZGÜN
Zabıta maaşları 2023 ne kadar olacak, kaç TL artacak?
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