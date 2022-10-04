Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ile ilgili araştırmalar başladı. Ekim ayının ilk haftasında merak konusu olan Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı takvimi haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 20 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Karar aynı gün saat 14:00’te duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son toplantısında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 12'ye indirdi.

MB FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında faiz konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda eylül ayı içerisinde de faiz artışı beklenmiyor.

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TCMB temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos ve eylül aylarında ise faiz indirimine gitmişti.