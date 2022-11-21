Özgün Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ÖZGÜN HABERLER

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını 24 Kasım Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti. Peki, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası PPK Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne olacak? Kasım ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Merkez Bankası faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı, altın ve dolar yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası bu yıl on birinci kez faiz kararı için bir araya gelecek.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı 24 Kasım 2022 Perşembe günü yapılacak. Faiz kararı aynı gün saat 14.00'te duyurulacak.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5’e indirdi.

Erdoğan milliduruş sergiliyor

'Erdoğan milli
duruş sergiliyor'

Gencebay'dan kendisini eleştirenlere net cevap.
Türkiyenin yeni avcısı

Türkiye'nin yeni avcısı

Kendini ispatladı: Hem havada hem de karada vuruyor.
Irakta, Afganistanda, Suriyede sivilleri öldüren ABDnin Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone Türkiyeyi suçladı: Operasyonda hastane ve siviller hedef alınıyor

​Türkiye'nin insansız savaş uçağı.

​Pençe Kılıç harekatıyla 89 terör yuvası imha edildi.

Amasya'da can pazarı: 3 ölü

​Meteoroloji il il uyardı.

​Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'tan küstah sözler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.