Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı, altın ve dolar yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası bu yıl on birinci kez faiz kararı için bir araya gelecek.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı 24 Kasım 2022 Perşembe günü yapılacak. Faiz kararı aynı gün saat 14.00'te duyurulacak.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5’e indirdi.