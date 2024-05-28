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Meteoroloji’den Kastamonu’ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat

Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya yerel yetkililer tarafından yapılmış olabilir. Bu tür uyarılar, bölgedeki olası sel, taşkın ve diğer olumsuz hava koşullarına karşı önlem alınması gerektiğini belirtir. İşte Meteoroloji Kastamonu 5 günlük hava durumu tahmini raporu.

14:58 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 15:03 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısı
Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kastamonu, Karabük, Muğla, Afyonkarahisar, Denizli, Adana ve Mersin'de yerel kuvvetli yağış olacağı uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kastamonu, Karabük, Muğla, Afyonkarahisar, Denizli, Adana ve, Mersin'de yerel kuvvetli yağış olacağı uyarısı yaptı. Ayrıca Bursa, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kastamonu hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun güney ve doğusuyla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yağış hangi illerde var?

MGM verilerine göre, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Orta Karadeniz, Kastamonu, Karabük, Muğla ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğusu, Adana'nın ve Mersin’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara’nın kuzeyi, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevreleri ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji, Doğu Akdeniz ve iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.


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20 saat önce
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