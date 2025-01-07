Binlerce araç sahibi için yeni yıl MTV rakamları belirlendi. İki taksit şeklinde ödenebilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksiti için sorgulamalar da devam ediyor. Çeşitli araç gruplarının kolay bir şekilde MTV ücretini sorgulayabilmesi adına hazırlanan hesaplama ekranını ve detaylı bilgileri sizler için derledik. İşte 2025 MTV hesaplama hakkındaki tüm detaylar...





MTV HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?





Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemeleri 31 Ocak 2025 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Dijital Vergi Dairesi sayfasından (digital.gib.gov.tr) ve mobil uygulamalar üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeme yapılabilecek.









MTV TARİFESİ

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı. 2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.





Ayrıca, muhtasar ve prim hizmet ile konaklama vergisinin beyanı ve ödeme süresi 27 Ocak Pazartesi'ye kadar yatırılabilecek.





Ekim-Kasım-Aralık 2024 dönemi KDV'si 28 Ocak Salı, turizm, haberleşme ve dijital hizmet vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergileri ödeme süresi de 31 Ocak Cuma'ya kadar yapılabilecek.





7440 sayılı yapılandırma düzenlemesi kapsamında 20'nci taksitler de ay sonuna kadar ödenebilecek.





Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık 2024 dönemine ait geri kazanım katılım payı, yıllık harçların ödenmesi ay sonuna kadar gerçekleştirilecek.





Ayrıca, taşınmaz, motorlu taşıt (satış) ve günübirlik konut kiralama işini platformlar üzerinden yapanlar ile aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları, kargo ve lojistik işletmeleri tarafından bildirim verme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek.











