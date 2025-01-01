Çin'den ithal edilen benzinli ve hibrit araçların vergi oranı değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit araçlara uygulanan ek vergi oranı yüzde 40'tan yüzde 50'ye yükseltildi.
2025 yılına girerken otomotiv pazarını ilgilendiren önemli bir değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit araçların ek vergi oranı yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkarıldı.
Bu düzenleme ile bu tür araçların ithalatında toplamda yüzde 60 gümrük vergisi ödenmesi gerekecek.
(BEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlara uygulanan yüzde 40'lık ek vergi oranı sabit bırakıldı.
Ne olmuştu?
Temmuz ayında Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 40 oranında ek vergi getirilmişti. Daha sonra bu düzenleme genişletilerek, içten yanmalı motorlar dahil tüm araçları kapsadı. Böylece Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 10 gümrük vergisi ve yüzde 40 ek vergi uygulanarak toplam yüzde 50'lik bir vergi oranı belirlendi.