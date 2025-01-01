Çin'den ithal edilen benzinli ve hibrit araçların vergi oranı değişti

Bu düzenleme ile bu tür araçların ithalatında toplamda yüzde 60 gümrük vergisi ödenmesi gerekecek.

Temmuz ayında Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 40 oranında ek vergi getirilmişti. Daha sonra bu düzenleme genişletilerek, içten yanmalı motorlar dahil tüm araçları kapsadı. Böylece Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 10 gümrük vergisi ve yüzde 40 ek vergi uygulanarak toplam yüzde 50'lik bir vergi oranı belirlendi.