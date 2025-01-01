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Gazprom Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını kesti

Gazprom Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını kesti

10:411/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
AA
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Gazprom ile Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin anlaşma sona erdi
Gazprom ile Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin anlaşma sona erdi

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'ya Ukrayna üzerinden yapılan doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu açıkladı. Ukrayna'nın söz konusu anlaşmayı uzatmayı reddettiği belirtildi.

Gazprom
'dan yapılan açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin anlaşmanın bugün (TSİ) 08.00 itibarıyla sona erdiği belirtildi.

Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetti


Ukrayna'nın söz konusu anlaşmayı uzatmayı reddettiğine işaret edilen açıklamada,
"Gazprom, Ukrayna üzerinden doğal gaz tedarik etme fırsatından mahrum bırakılmıştır. Ukrayna üzerinden Rus doğal gazı sevkiyatı gerçekleştirilmiyor."
ifadelerine yer verildi.

Ukrayna yönetiminin 2023 sonu için yayımladığı verilere göre, boru hatları ile ülke üzerinden Avrupa'ya taşınan Rus gazı miktarı 2023'te, 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 28 azalarak 15 milyar metreküpe gerilemişti.


Ukrayna'nın söz konusu sözleşme sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar dolar, Gazprom'un ise yılda 3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği tahmin ediliyor.


Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa da atıl duruma düşerken Ukrayna'dan sevkiyatın durması halinde tek güzergah olarak Türkiye ön plana çıkıyor.


#Gazprom
#Avrupa
#Doğalgaz

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