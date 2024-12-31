Rusya: Ukrayna'nın askeri altyapısı ile barut üreten fabrikayı vurduk

, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu sabah Ukrayna'nın askeri altyapısı ile barut üreten bir fabrikaya yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaşıldı. Tüm unsurlar vuruldu"

, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu sabah Ukrayna'nın askeri altyapısı ile barut üreten bir fabrikaya yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaşıldı. Tüm unsurlar vuruldu"

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 650 uçak, 283 helikopter, 38 bin 981'i aşkın İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 120 tank ve zırhlı araç, 1504 çok namlulu roketatar, 20 bin 104 obüs ve havan topu ile 29 bin 667 özel askeri aracın imha edildiği vurgulandı.