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Tayland 1 Ocak'tan itibaren BRICS'e ortak üye oluyor

Tayland 1 Ocak'tan itibaren BRICS'e ortak üye oluyor

09:3531/12/2024, Salı
DHA
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BRICS, Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını ve Batı'nın küresel finans sistemi üzerindeki hakimiyetine alternatif oluşturmayı hedefliyor.
BRICS, Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını ve Batı'nın küresel finans sistemi üzerindeki hakimiyetine alternatif oluşturmayı hedefliyor.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, ülkenin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren BRICS'e ortak ülke statüsünde katılacağını duyurdu.

Tayland Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamada, ülkenin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren BRICS'e ortak ülke statüsünde üye olacağı ifade edildi.


Açıklamada,
“Tayland 28 Aralık 2024'te, BRICS'in 2024 dönem başkanı Rusya'dan, Tayland'ın 1 Ocak 2025'ten itibaren BRICS'e ortak ülke statüsünde katılacağına dair bildirim aldı”
denildi.



#Tayland
#BRICS
#Rusya

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