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Dokuz ülke daha BRICS'e katılıyor: Rusya Dışişleri Bakanlığı duyurdu

Dokuz ülke daha BRICS'e katılıyor: Rusya Dışişleri Bakanlığı duyurdu

Semih Kara
17:0727/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
AA
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2025'te 9 ülke BRICS'e katılıyor.
2025'te 9 ülke BRICS'e katılıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın 2025 yılından itibaren BRICS'e "ortak devlet" statüsünde katılacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, birlik nezdinde ortak devlet statüsünün oluşturulması üzerine Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde anlaşma sağlandığı hatırlatıldı.


Rusya Dışişleri Bakanlığı, 9 ülkenin daha BRICS'e katılacağını açıkladı.

4 ülkeye davet gönderildi

Buna göre, Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın BRICS'e 2025 itibarıyla "ortak devlet" statüsünde katılmayı onayladığına işaret edilirken, dört ülkeye daha aynı statüde katılım için davet gönderildiği bildirildi. Dört ülkenin kabulü halinde BRICS 2025 dönem başkanı Brezilya'nın ilgili duyuruyu yapacağı bilgisi verilen açıklamada, "Birlik nezdindeki işbirliğine mümkün olduğunca etkin şekilde katılabilmeleri için ortak ülkelerle yakın bir işbirliği kurmayı planlıyoruz." denildi.


BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kısaltması olarak kullanılıyor.

Batı tekeline karşı kurulmuştu

Bu yıl yeni ülkelerin katılmasıyla toplam üye sayısını 9'a yükselten BRICS, dünya ekonomisinde de önemli bir yere sahip. Birliğin kuruluşu, Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik, bugünkü BRICS adını aldı. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi. Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill'in Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan makalesinde kullanması üzerine literatüre girmişti.



#BRICS
#Kazan
#Rusya

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