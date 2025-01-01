Taban aylık zammı ilk torbada

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 7 Ocak'ta çalışmalarına yeniden başlayacak. Meclis, yeni yılın ilk ayında mesaisini emekliler ve asgari ücretle ilgili yapacak. AK Parti, hem 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılmasını hem de 2025 yılı için asgari ücrette 1000 liraya çıkarılan işveren desteği için yapılacak yasal düzenlemeleri tek bir torba teklifle Meclis gündemine getirmeyi planlıyor.

3,7 MİLYON EMEKLİNİN GÖZÜ MECLİS'TE OLACAK

AK Parti, en düşük emekli aylığı ve asgari ücret desteği için torba yasa hazırlığında. 3 Ocak'ta açıklanacak olan 2024 yılı enflasyonun ardından SSK ve BAĞKUR emeklisi, maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda zam alacak. Ancak taban seviyeden aylık alan 3,7 milyon emeklinin maaşı, kök aylık üzerinden hesaplandığı için enflasyon farkından etkilenmiyor. Taban seviyeden maaş alan emeklilerin aylıklarında artış sağlanması yasal değişiklik gerekiyor.

KRİTİK TARİH 17 OCAK

Edinilen bilgiye göre; 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için gerekli olan yasal düzenlemenin ocak ayının üçüncü haftasına kadar tamamlanması planlanıyor. Bu çerçevede hem 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması hem de 2025 yılı için asgari ücrette 1.000 liraya çıkarılan işveren desteği için yapılacak yasal düzenlemeler tek bir torba teklifle Meclis gündemine getirilecek. En düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenlemenin ocak ayının üçüncü haftasına kadar tamamlanması hedefleniyor. Yasal düzenlemenin 17 Ocak'a yetişmemesi halinde emeklilere

fark ödemesi yapılacak.

İşverene asgari ücret desteği 82 Milyar TL

Asgari ücretin 22 bin 104 liraya çıkarılmasından sonra, işverene sağlanan asgari ücret desteği 700 liradan 1000 liraya çıkarılmıştı. Desteğin artırılması için yasada değişiklik yapılması gerekiyor. Yasal değişikliğin yapılması halinde, kamudan işverenlere 70 ile 82 milyar lira arasında destek sağlayacak.







