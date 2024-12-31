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2025 MTV ödemesinin ilk taksiti ne zaman, nasıl ödenecek?

2025 MTV ödemesinin ilk taksiti ne zaman, nasıl ödenecek?

12:2631/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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MTV ödemesi
MTV ödemesi

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yeniden değerleme oranının 43,93 olarak artmasıyla birlikte taksit tutarları gündeme geldi. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor. Peki, 2025 MTV ödemesinin ilk taksiti ne zaman, nasıl ödenecek?

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2025 MTV ödeme süreci merak ediliyor. MTV, her yıl olduğu gibi 2025’te de iki taksit halinde ödenecek. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisinde ilk taksit ödemesi ne zaman, nasıl ödenir?

2025 MTV ödemesinin ilk taksiti ne zaman, nasıl ödenecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri her yıl iki eşit taksite bölünerek veya tek ödeme şeklinde yapılabiliyor. MTV’de İlk taksitin ocak ayı içerisinde, ikincisinin ise temmuz ayı içerisinde ödenmesi gerekiyor.

Buna göre, 2025 MTV ödemesinin ilk taksiti, 31 Ocak 2025 tarihine kadar yapılabilir.

MTV ödemeleri internetten yapılabiliyor

Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için bugün son gün.

MTV, vergi daireleri, ptt ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.

Ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.



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