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Muş Arefe Orucu İftar Vakti - Muş Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

Arefe orucu Muş iftar vakti, Muş akşam ezanı ve namaz vakitleri haberimizde. Kurban bayramı arefesi, 27 Haziran 2023 Salı günüdür. Hicri takvime göre zilhicce ayının 9'uncu gününe denk gelen arefe günü oruç tutmak hadislerde tavsiye edilmiştir. Arefe günü oruç tutacak Müslümanlar için Türkiye'deki illerin imsak ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. Diyanet İşleri Başkanlığına göre; 2023 kurban bayramı arefe günü Muş imsak vakti, akşam ezanı saati ve 5 vakit Muş namaz vakitleri şöyle:

16:26 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Muş Arefe Orucu İftar Vakti - Muş Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

Muş Arefe Orucu İftar Vakti - Muş Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

Diyanete verilerine göre
ve diğer vakti namaz saatleri haberimizde. Arefe günü oruç tutanlar akşam ezanının okunmasıyla iftar yapacaklar.

Muş İftar Vakti, Akşam Ezanı Saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimine göre
Muş’ta akşam ezanı 27 Haziran Salı günü saat 20.04
’de okunacak. Diyanet Muş akşam namazı ve tüm namaz vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyam, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve halsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebu Davud, Savm, 64).

Orucu bozan şeyler neler?

Yine Diyanet konuyla ilgili; "orucun temel unsuru, yeme, içme ve nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir." açıklamasını yapıyor.



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Sivas Arefe Orucu İftar Vakti - Sivas Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023