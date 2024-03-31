Mustafa Tutuk mu Mehmet Gürel mi kazandı oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? Canlı oy oranları: 2024 Yalova seçim sonuçları

Mustafa Tutuk mu Mehmet Gürel mi kazandı?
31 Mart Yalova yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Mustafa Tutuk ve Mehmet Gürel’in Yalova’da aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı Yalova belediye seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Mustafa Tutuk ve Mehmet Gürel 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.
Mustafa Tutuk - Mehmet Gürel yüzde kaç oy aldı?
Yerel seçimlerde Yalova Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Mustafa Tutuk ve CHP adayı Mehmet Gürel oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.
Mustafa Tutuk kimdir?
Mustafa Tutuk, 1973 yılında Yalova'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Yalova'da bitirdi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun olduktan sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek Öğrenim Yurtları sahibi ve işletmecisi olan Tutuk, 2019 yılında AK Parti'den belediye meclis üyesi olarak seçildi.
Yalova Belediyesi'ndeki "Zimmete para geçirme" davasında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman'ın ardından 6 Mart 2020 tarihinde mecliste oy çokluğuyla başkan vekili seçilen Tutuk, Salman'ın CHP'den milletvekili adaylığı için istifasının ardından 20 Mart 2023 tarihindeki mecliste oy çokluğuyla başkanlığa getirildi. Mustafa Tutuk, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Mehmet Gürel kimdir?
Mehmet Gürel, 1975 yılında Yalova'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünü bitirdi. İstanbul Ticaret Üniversitesinde İşletme yüksek lisansını tamamladı. 2020 yılında CHP Yalova İl Kongresi sonrasında il başkanı oldu. 2023 Genel Seçimlerinde partisi tarafından ikinci sıra milletvekilli adayı olarak gösterildi. Gürel, evli ve bir kız çocuk babasıdır.
Yalova Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024
- Demokratik Sol Parti Alper Yüksel - (Yalova)
- Demokrasi ve Atılım Partisi Aslı Üresin - (Yalova)
- Hür Dava Partisi Ayatullah Uyar - (Yalova)
- Yeniden Refah Partisi Ayhan Polat - (Yalova)
- Vatan Partisi Aytaç Tekin - (Yalova)
- Saadet Partisi Celal Korkmaz - (Yalova)
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Cengiz Topbaşlı - (Yalova)
- Hak ve Özgürlükler Partisi Deniz Koç - (Yalova)
- Türkiye Komünist Hareketi Dilan Karatay - (Yalova)
- Memleket Partisi Fatih Elönü - (Yalova)
- Adalet Partisi Fatma Yüksel Hüner - (Yalova)
- İYİ Parti Halil İbrahim Tokay - (Yalova)
- Türkiye İşçi Partisi Hasan Kazbek - (Yalova)
- Türkiye Komünist Partisi Kamil Beyhan Güleç - (Yalova)
- Gelecek Partisi Kürşat Emre Çandır - (Yalova)
- Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Gürel - (Yalova)
- Zafer Partisi Mevlüt Yıldırım - (Yalova)
- Bağımsız Adaylar Muhammet Kemal Gülyeşil - (Yalova)
- Adalet Birlik Partisi Murat Kalaycı - (Yalova)
- Millet Partisi Mürşit Atlıakın - (Yalova)
- Adalet ve Kalkınma Partisi Mustafa Tutuk - (Yalova)
- Bağımsız Türkiye Partisi Sevgi Memiş - (Yalova)
Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?
Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.
Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
Oy verme saatleri kaç?
YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu mu?
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek.
Yalova hakkında genel bilgiler
Yalova, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'a yakın bir konumda bulunan ve deniz, doğa ile termal kaynaklarıyla ünlü bir şehirdir. Hem İstanbul'a yakınlığı hem de doğal güzellikleriyle bilinen Yalova, yerli ve yabancı turistler için popüler bir destinasyon haline gelmiştir. İşte Yalova hakkında bazı önemli bilgiler:
Yalova, Marmara Denizi'nin güneydoğusunda yer alır ve kuzeyinde İstanbul, doğusunda Kocaeli ile çevrilidir. Şehrin iklimi, tipik bir Marmara iklimidir; yazları sıcak ve nemli, kışları ılık ve yağışlı geçer. Yalova'nın coğrafyası, deniz kıyılarından yüksek dağlık alanlara kadar çeşitlilik gösterir.
Yalova'nın ekonomisi, başlıca tarım, sanayi ve turizme dayanır. Tarım alanında özellikle sebze ve meyve üretimi ön plandadır. Sanayi sektörü, özellikle gemi inşa ve onarım tesisleri ile bilinir. Ancak son yıllarda turizm, şehrin ekonomisinde önemli bir yer tutmaya başlamıştır, özellikle termal turizm ve deniz turizmi gelişmiştir.
Yalova, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı döneminden kalma tarihi hamamlar, Atatürk'ün Yalova'ya olan ilgisi ve şehirdeki yazlık konakları, Yalova'nın kültürel ve tarihi mirasının önemli parçalarıdır. Atatürk'ün Yürüyen Köşkü, şehrin en önemli tarihi yapılarından biridir.
Yalova, termal kaynakları, doğal güzellikleri ve plajlarıyla ünlüdür. Termal, Armutlu ve Çınarcık ilçeleri, şifa arayanların ve deniz tatili yapmak isteyenlerin uğrak yerleridir. Ayrıca, Sudüşen Şelalesi ve Erikli Yaylası gibi doğal güzellikler, doğa tutkunları için cazip noktalardır.
Yalova mutfağı, Marmara Bölgesi'nin zengin mutfağından lezzetler sunar. Özellikle deniz ürünleri, sebze yemekleri ve zeytinyağlılar şehrin yemek kültüründe önemli bir yer tutar. Ayrıca, Yalova'nın meşhur pişmaniyesi ve çeşitli tatlıları, yerel lezzetler arasında yer alır.
Yalova, doğal ve termal turizmin yanı sıra, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle de dikkat çeken, her mevsim ziyaret edilebilecek güzel bir şehirdir. Hem İstanbul'a yakınlığı hem de kendi içinde barındırdığı güzelliklerle, hafta sonu kaçamakları için ideal bir destinasyondur.