Mustafa Tutuk mu Mehmet Gürel mi kazandı oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? Canlı oy oranları: 2024 Yalova seçim sonuçları

2024 Yalova Belediye Başkanlığı seçimi, Türkiye genelindeki yerel seçimlerin bir parçası olarak 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bu seçimler, 89.054 toplam seçmenin olduğu Yalova da dahil olmak üzere Türkiye'nin 81 ilindeki belediye başkanlıkları, belediye meclisi üyelikleri ve mahalle muhtarlıkları için yapıldı. Yalova

na göre Yalova için yarış, AK Parti adayı Mustafa Tutuk ile CHP adayı Mehmet Gürel arasında geçmesi bekleniyor. Peki Mustafa Tutuk mu, Mehmet Gürel mi kazandı oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? İşte canlı oy oranları: 2024 Yalova seçim sonuçları.