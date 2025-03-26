Nuri Aslan, yolsuzluk operasyonu sonrası tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yerine İBB başkanvekili seçildi. Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü mezunu olan Nuri Aslan, 15 Nisan 2024’te yapılan oylama ile İBB Meclisi 1. Başkanvekili oldu. Peki Nuri Aslan kimdir, nereli kaç yaşına? Nuri Aslan'ın siyasi kariyeri.
Aslan, 2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.
2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili seçilen Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır.
Nuri Aslan İBB Başkanvekili seçildi
26 Mart 2025 Çarşamba günü İBB Meclisi'ndeki seçimde ilk 2 turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 3.tura geçildi. 3.turdaki oylamada da Nuri Aslan İBB Başkan Vekili olarak seçildi.