ORHANGAZİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024
ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024
- Bekir Aydın AK Parti
- Şaban Çetin Çoklar CHP
- İsmail Kaya İYİ Parti
- Mecit Akgüç DEM
- Nurdan Bilgin DSP
- Ahmet Yavuz YRP
YEREL SEÇİM 2024 BURSA İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN
Vatandaşlar, Bursa seçim sonuçları 2024 ne oldu, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.
ORHANGAZİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
Orhangazi seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Bekir Aydın %39,7 oy oranı ile Orhangazi belediye başkanı seçilmişti.
ORHANGAZİ’DE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI? ORHANGAZİ OY ORANI
2019 yerel seçim sonuçlarına göre Orhangazi’de partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
AK Parti %39,7
İYİ Parti %25,6
DP %22,4
SP %10,1