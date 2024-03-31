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Orhangazi’de kim kazandı? Yerel seçim sonuçları 2024 Orhangazi belediye başkanı kim oldu?

Orhangazi yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. Bursa’nın ilçelerinden biri olan Orhangazi’de belediyeyi kim kazandı, Orhangazi belediye başkanı kim oldu? Orhangazi hangi partide? soruları 63.884 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından 2024 yerel seçim nedeniyle sorgulanmakta. İşte Bursa Orhangazi yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

10:55 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 15:31 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Orhangazi yerel seçim sonuçları 2024
Orhangazi yerel seçim sonuçları 2024
Yerel seçim sonuçlarında Bursa Orhangazi Belediyesini hangi parti kazandı ve Orhangazi Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 63.884 seçmen sayısının olduğu Orhangazi yerel seçim sonuçları, Orhangazi belediyesini kim kazandı? 31 Mart
nedeniyle araştırılıyor. İşte Orhangazi yerel seçim sonuçları haberi.

ORHANGAZİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Orhangazi
, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Orhangazi belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

  • Bekir Aydın AK Parti
  • Şaban Çetin Çoklar CHP
  • İsmail Kaya İYİ Parti
  • Mecit Akgüç DEM
  • Nurdan Bilgin DSP
  • Ahmet Yavuz YRP

YEREL SEÇİM 2024 BURSA İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, Bursa seçim sonuçları 2024 ne oldu, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

ORHANGAZİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Orhangazi seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Bekir Aydın %39,7 oy oranı ile Orhangazi belediye başkanı seçilmişti.

ORHANGAZİ’DE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI? ORHANGAZİ OY ORANI

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Orhangazi’de partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti %39,7

İYİ Parti %25,6

DP %22,4

SP %10,1

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