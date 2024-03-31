Yerel seçim sonuçlarında Bursa Orhangazi Belediyesini hangi parti kazandı ve Orhangazi Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 63.884 seçmen sayısının olduğu Orhangazi yerel seçim sonuçları, Orhangazi belediyesini kim kazandı? 31 Mart

nedeniyle araştırılıyor. İşte Orhangazi yerel seçim sonuçları haberi.