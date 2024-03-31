Karabük belediyesi için yarışan Özkan Çetinkaya ve Rafet Vergili seçim sonuçları tüm Türkiye tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Karabük’te oy verme saatinin başlamasıyla birlikte vatadaşlar sandığa akın etti. Oy verme saatinin sona ermesiyle birlikte oy sayımları başladı. Kesin olmayan sandık sonuçlarına göre 2024 Karabük seçimi Özkan Çetinkaya ve Rafet Vergili arasında geçmesi bekleniyor. Sandıkların açılmasıyla birlikte Karabük seçim sonuçları 2024 canlı olarak anlık veriler ile Yenişafak’ta yer almakta. İşte seçim sonuçları adayların oy oranları.

Özkan Çetinkaya mı Rafet Vergili mi kazandı?

31 Mart Karabük yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Özkan Çetinkaya ve Rafet Vergili’in Karabük’te aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Özkan Çetinkaya ve Rafet Vergili 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

Özkan Çetinkaya - Rafet Vergili yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Karabük Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Özkan Çetinkaya ve MHP adayı Rafet Vergili oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

Özkan Çetinkaya kimdir?

Özkan Çetinkaya, 1988'de Karabük'te doğdu. Önceki dönem AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı yapan Çetinkaya, İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Karabük Belediye Meclis Üyeliğinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Esnaf olan Çetinkaya, evli ve iyi derecede İngilizce biliyor.

Rafet Vergili kimdir?

Rafet Vergili, 1959 yılında Kastamonu'nun Araç ilçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Karabük TED Kolejinde tamamlayan Vergili, 1979 yılında iş hayatına atıldı.

Umman, Cezayir, Romanya, İran, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Rusya'da demir çelik tesisi kuran Vergili, Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren demir çelik tesislerinin de kurucusu.

1983-1987 yıllarında Karabük İşverenler Sendikasında görev alan Vergili, 1989-1992 yıllarında Karabük Ticaret Odası Başkanlığı yaptı.

Rafet Vergili, 31 Mart 2009, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Karabük Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 5 çocuk babası Vergili'nin 4 torunu var.

Karabük Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024

İYİ Parti Abdullah Adatepe - (Karabük) Hür Dava Partisi Ahmet Ural - (Karabük) Zafer Partisi Ali Ayhan Şensoy - (Karabük) Cumhuriyet Halk Partisi Bayram Karadağ - (Karabük) Bağımsız Adaylar Cemal Mızrak - (Karabük) Halkın Kurtuluş Partisi Cemalettin Erdemci - (Karabük) Demokratik Sol Parti Ela Soylu - (Karabük) Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Emine Kaya - (Karabük) Hak ve Özgürlükler Partisi İsmail Kesen - (Karabük) Yeniden Refah Partisi İsmail Özer - (Karabük) Millet Partisi Kamil Şentürk - (Karabük) Bağımsız Türkiye Partisi Mehmet Furkan Aydın - (Karabük) Türkiye Komünist Hareketi Nursel Kararlı - (Karabük) Adalet Partisi Ömer Aydoğdu - (Karabük) Saadet Partisi Orhan Gökmen - (Karabük) Adalet ve Kalkınma Partisi Özkan Çetinkaya - (Karabük) Milliyetçi Hareket Partisi Rafet Vergili - (Karabük) Bağımsız Adaylar Veli Kaya - (Karabük)

Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Oy verme saatleri kaç?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu mu?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek.

Karabük hakkında genel bilgiler

Karabük, Türkiye'nin Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ve özellikle demir-çelik sanayisi ile tanınan bir şehirdir. 1995 yılında Zonguldak ilinden ayrılarak Türkiye'nin 78. ili olmuştur. Karabük, Safranbolu ilçesi ile birlikte tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve sanayi mirasıyla dikkat çeker. Ayrıca, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, iyi korunmuş Osmanlı dönemi evleri ve tarihi dokusu ile ünlüdür. İşte Karabük hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Karabük, Karadeniz'e paralel uzanan dağlık bir alanda yer alır. İklimi, Karadeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir geçiş özelliği gösterir; bu da bölgede yazların ılıman ve nemli, kışların soğuk ve yağışlı geçmesine neden olur.

Ekonomi

Karabük'ün ekonomisi, ağırlıklı olarak demir-çelik sanayiine dayanır. Türkiye'nin ilk ağır sanayi kuruluşlarından biri olan Kardemir (Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları), şehrin en büyük işverenlerindendir. Bunun yanı sıra, Safranbolu ve çevresindeki turizm aktiviteleri de şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlar.

Tarih ve Kültür

Karabük ve özellikle Safranbolu, Osmanlı döneminden kalan zengin tarihi mirasıyla tanınır. Safranbolu, 18. ve 19. yüzyıldan kalma iyi korunmuş tarihi evleri, daracık sokakları ve tarihi çarşısı ile ziyaretçilere adeta bir zaman yolculuğu yaşatır. Ayrıca, bölgede bulunan tarihi köprüler, hanlar ve hamamlar, Karabük'ün kültürel zenginliğini gözler önüne serer.

Turizm

Karabük ve Safranbolu, tarihi mimarisi, doğal güzellikleri ve kültürel etkinlikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeker. Safranbolu'daki tarihi evler, müzeler, Yörük Köyü ve İncekaya Su Kemeri gibi turistik yerler, bölge turizminin can damarlarıdır. Ayrıca, doğa turizmi açısından da zengin bir potansiyele sahip olan Karabük, yürüyüş parkurları, mağaraları ve kanyonları ile doğa severler için çeşitli aktiviteler sunar.

Yemek Kültürü

Karabük ve özellikle Safranbolu, geleneksel Türk mutfağının lezzetli yemeklerini sunar. Safranbolu lokumu, safranlı helva, tescilli Safranbolu ev baklavası ve yöresel yemekler, bölgenin gastronomi turizmine katkıda bulunur.