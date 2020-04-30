Ramazan Aksarayda sahur sofralarının lezzeti Tahinli pide
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2020
RAMAZAN HABERLERİ

Aksaray'da sahur sofralarının lezzeti: Tahinli pide

Aksaray'da odun ateşinde pişirilen yöresel lezzetlerden tahinli pide, ramazan boyunca özellikle sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Pide, kargo ile Aksaraylıların yoğun olarak yaşadığı bazı Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.
Pide, kargo ile Aksaraylıların yoğun olarak yaşadığı bazı Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.

Ramazan ayına özel olarak fırıncılar tarafından un, şeker, maya, su ve bol tahin karışımıyla elde edilen hamurun, taş fırında odun ateşiyle 10 dakika pişirilmesiyle hazırlanan tahinli pide, susatmadığı ve tok tuttuğu için özellikle sahur sofralarında tercih ediliyor.

Orta Anadolu'nun yöresel lezzeti tahinli pide, kargo ile Türkiye'nin pek çok yerine ve Aksaraylıların yoğun olarak yaşadığı bazı Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.

İşletme sahibi Ferhat Şen yaptığı açıklamada, 40 yıldır Aksaray Sanayi Sitesi'nde pide fırını işlettiğini söyledi.

AA

Ramazan ayı gelince fırında sadece tahinli pide çıkardıklarını anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Bu pidemizin en büyük özelliği Hasandağı'ndan getirdiğimiz meşe odunlarıyla kara fırında ve közde pişmesidir. Bu yıl kırkıncı yılımız. Allah nasip ederse Aksaray'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Pidemizin ununu özel çektiriyoruz, tahinini de Konya'da yaptırıyoruz, özel bir yağ kullanıyoruz. Bizimle birlikte 30-35 yıldır çalışan ustalarımızla bu şekilde pidelerimizi üretmeye devam ediyoruz."

Diğer şehirlerden de talep var

Ustaların sabah erkenden dükkana gelerek hazırladıkları hamur biraz dinlendikten sonra tahinli pideleri yapmaya başladıklarını ifade eden Şen, "Sabah saat 07.00'de tahinli pidelerimiz çıkmış oluyor. Akşam iftara yakın bir süreye kadar halkımıza pide üretiyoruz." diye konuştu.

Tahinli pideyi ramazana özel ürettiklerini dile getiren Şen, şunları kaydetti:

"Sadece Aksaray'dan değil Konya, Ankara, İstanbul, Adana ve Mersin gibi illerden de talep geliyor. Bizler de kargo vasıtasıyla pidelerimizi gönderiyoruz. Özellikle Avrupa'daki vatandaşlarımızdan isteyenler oluyor oraya da gönderiyoruz. Sabah erkenden siparişleri almaya başlıyoruz. Akşam işi biten müşterilerimiz evlerine giderken pidelerini alıp gidiyor. Ramazan ayı boyunca taleplere yetişmeye çalışıyoruz, bu yüzden çok yoğun çalışıyoruz. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerimizi de aldık. Müşterilerimizden maske ve sosyal mesafe konularında dikkat etmelerini istiyoruz."

Tasavvuf tarihi uzmanı Prof. Dr. Uludağ: Gelenek ve göreneklerden kopuk olan bir yeniliğin yaşama şansı yok
RAMAZAN
Tasavvuf tarihi uzmanı Prof. Dr. Uludağ: Gelenek ve göreneklerden kopuk olan bir yeniliğin yaşama şansı yok

Kayseri'nin en yüksek minaresi: Ulu Cami
RAMAZAN
Kayseri'nin en yüksek minaresi: Ulu Cami
Abone Ol Google News
Türkiye Filistine yardım gönderiyor

Türkiye Filistin'e yardım gönderiyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi bu akşam sevk edilecek.
Korona gündemine güzel haber arası

Korona gündemine güzel haber arası

Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca sağlığına kavuştu.
Hafter konvoyuna SİHA darbesi

Hafter konvoyuna SİHA darbesi

Nefes kesen hava harekatının görüntüleri ortaya çıktı.
Dün manşet oldular bugün kurtuldular

Dün manşet oldular bugün kurtuldular

​Yaşlı baba ve oğlunun dramına 24 saat geçmeden son verildi.
Tarihi projeye <br>rekor başvuru

Tarihi projeye
rekor başvuru

Rakam bir haftada 451 bin kişiye ulaştı.
ABD'de facia

ABD'de facia

​Gazilerin yaşadığı bakım evinde koronavirüsten 70 kişi öldü.

Otobüsle seyahat edecekler dikkat

Otobüsle seyahat edecekler dikkat

​Günlerce terminalde sabahlamalara bakanlık el koydu.
Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşandı
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
ABD'ye ikinci sevkiyat

ABD'ye ikinci sevkiyat

Türkiye'den koronavirüsün merkez üssüne yeni yardım uçağı.
Gerçek bir kahramanlık hikayesi

Gerçek bir kahramanlık hikayesi

Koronayı yenen doktor immün plazmayla hastasını kurtardı.
Talep patlaması<br>fiyatları vurdu

Talep patlaması
fiyatları vurdu

Sebze-meyve fiyatlarında artış yaşanıyor.
Dünya umutlu

Dünya umutlu

Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti. ​
15 hazirana <br>kadar uzatıldı

15 hazirana
kadar uzatıldı

​Hak kaybı yaşanmaması için yeni karar.
Sıcaklıklar düşüyor

Sıcaklıklar düşüyor

Balkanlar'dan gelen sağanak etkili olacak.
Kanımı <br>sokakta aldılar

Kanımı
sokakta aldılar

​İsveç'te koronaya yakalanan İsrafil Aktürk yaşadıklarını anlattı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.