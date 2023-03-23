Ramazan Emine Erdoğandan ramazan ayı mesajı
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RAMAZAN HABERLERİ

Emine Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Mübarek Ramazan-ı Şerif’in huzur ikliminde dostluk ve kardeşlik sofralarında buluşacak, dertlerimize ortak, sabrımıza destek, birbirimize dayanak olacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Emine Erdoğandan ramazan ayı mesajı
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Mübarek Ramazan-ı Şerif’in huzur ikliminde dostluk ve kardeşlik sofralarında buluşacak, dertlerimize ortak, sabrımıza destek, birbirimize dayanak olacağız." ifadelerini kullandı.


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ramazanın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

  1. "Mübarek Ramazan-ı Şerif'in huzur ikliminde dostluk ve kardeşlik sofralarında buluşacak, dertlerimize ortak, sabrımıza destek, birbirimize dayanak olacağız. Sevmenin, sevilmenin, paylaşmanın maneviyatına birlikte erişeceğiz. Rahmet ve bereket ayı ramazanın ülkemize esenlik getirmesini diliyorum. Rabb'im, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eylesin."


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