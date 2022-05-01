Her gün camiye geldi bisikleti kaptı

Erzurum’un Oltu ilçesinde ‘Haydi çocuklar camiye, namazımı kılıyorum hediyemi alıyorum’ sloganıyla başlatılan projede, Muzaffer Çavuş Vakıf Camisii imam hatibi Arif Macit, 90 Kur’an kursu öğrencisini ödüllendirdi. Müftülük tarafından hayata geçirilen projede camiye gelen Kur’an kursu öğrencilerinden 5 yaşındaki Eyup Furkan Yıldırım en yüksek puanı alarak bisiklet sahibi olurken, diğer öğrencilere de bayram harçlığı dağıtıldı.
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