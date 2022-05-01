Her gün camiye geldi bisikleti kaptı

Kur’an kursu öğrencilerinden 5 yaşındaki Eyup Furkan Yıldırım en yüksek puanı alarak bisiklet sahibi oldu.

Erzurum’un Oltu ilçesinde ‘Haydi çocuklar camiye, namazımı kılıyorum hediyemi alıyorum’ sloganıyla başlatılan projede, Muzaffer Çavuş Vakıf Camisii imam hatibi Arif Macit, 90 Kur’an kursu öğrencisini ödüllendirdi. Müftülük tarafından hayata geçirilen projede camiye gelen Kur’an kursu öğrencilerinden 5 yaşındaki Eyup Furkan Yıldırım en yüksek puanı alarak bisiklet sahibi olurken, diğer öğrencilere de bayram harçlığı dağıtıldı.

OYNAT 00:56 Sabah namazına giden çocuklara bisiklet hediye İstanbul'un selatin camilerinden Yavuz Sultan Selim'de örnek bir çalışma başlatıldı. 40 gün boyunca sabah namazına katılan çocuklara bisiklet hediye edilecek. Programla ilgili konuşan Yavuz Sultan Selim Camii imamı Abdullah Kılıç, böyle uygulamaların Osmanlı döneminde de olduğunu hatırlatarak, "Temel düşüncemiz çocuklara camiyi sevdirebilmek ve öğretebilmek" dedi. BiP'te paylaş

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Birinci olan Eyup Furkan Yıldırım’ın babası Hasan Yıldırım, “Mahallemizin imamı ve müezzinine çok teşekkür ederim. Çocuklarımızı internetten uzaklaştırarak farklı aktiviteler sundular. Oğlum birinci oldu. Çocuklarımızı camiye alıştırdılar, Kur’an ahlakıyla yetiştirdiler. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.