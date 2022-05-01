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RAMAZAN HABERLERİ

Her gün camiye geldi bisikleti kaptı

Erzurum’un Oltu ilçesinde ‘Haydi çocuklar camiye, namazımı kılıyorum hediyemi alıyorum’ sloganıyla başlatılan projede, Muzaffer Çavuş Vakıf Camisii imam hatibi Arif Macit, 90 Kur’an kursu öğrencisini ödüllendirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Her gün camiye geldi bisikleti kaptı
Kur’an kursu öğrencilerinden 5 yaşındaki Eyup Furkan Yıldırım en yüksek puanı alarak bisiklet sahibi oldu.

Erzurum’un Oltu ilçesinde ‘Haydi çocuklar camiye, namazımı kılıyorum hediyemi alıyorum’ sloganıyla başlatılan projede, Muzaffer Çavuş Vakıf Camisii imam hatibi Arif Macit, 90 Kur’an kursu öğrencisini ödüllendirdi. Müftülük tarafından hayata geçirilen projede camiye gelen Kur’an kursu öğrencilerinden 5 yaşındaki Eyup Furkan Yıldırım en yüksek puanı alarak bisiklet sahibi olurken, diğer öğrencilere de bayram harçlığı dağıtıldı.

Sabah namazına giden çocuklara bisiklet hediye
OYNAT 00:56
Sabah namazına giden çocuklara bisiklet hediye
İstanbul'un selatin camilerinden Yavuz Sultan Selim'de örnek bir çalışma başlatıldı. 40 gün boyunca sabah namazına katılan çocuklara bisiklet hediye edilecek. Programla ilgili konuşan Yavuz Sultan Selim Camii imamı Abdullah Kılıç, böyle uygulamaların Osmanlı döneminde de olduğunu hatırlatarak, "Temel düşüncemiz çocuklara camiyi sevdirebilmek ve öğretebilmek" dedi.

Birinci olan Eyup Furkan Yıldırım’ın babası Hasan Yıldırım, “Mahallemizin imamı ve müezzinine çok teşekkür ederim. Çocuklarımızı internetten uzaklaştırarak farklı aktiviteler sundular. Oğlum birinci oldu. Çocuklarımızı camiye alıştırdılar, Kur’an ahlakıyla yetiştirdiler. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.
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