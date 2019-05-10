Dernek Başkanı Kemal Özdal, ay boyunca yaklaşık 500 bin kişiye yardım ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
25 ÜLKEDE YARDIM DAĞITIYORUZ
Ramazan çalışmaları hakkında bilgi veren Özdal, ayın yaklaşmasıyla birlikte dünyanın dört bir tarafında mazlum coğrafyalarda yardım çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Özdal, “Mülteci kamplarındaki çocuklara, yetimhanelerdeki yetimlere ve yoksulluk sebebiyle açlığa direnen insanlara yardım ulaştırmak amacıyla bu yıl ‘Kardeşlikte Ramazan Gibi Olalım’ çağrısıyla faaliyetlerimizi yürüterek, mazlumlara umut olmayı sürdüreceğiz” dedi.
Özdal, Türkiye ile birlikte 25 ülkede gerçekleştirdiği Ramazan çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahiplerinin sofralarını bereketlendirmek için kumanya, ilmihal, fitre, fidye ve zekât dağıtımları yaptıklarını söyledi.