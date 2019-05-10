Ramazan Kardeşlikte Ramazan gibi olalım
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Kardeşlikte Ramazan gibi olalım

Dünyanın en cömert ülkesi Türkiye, bu Ramazan ayında da mazlumlara kucak açmaya devam ediyor. Bu Ramazan’da da Sadakataşı Derneği, dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan, dara düşen Müslümanların evlerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Sadakataşı Derneği, dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanların evlerine sıcak yemek ulaştırıyor.
Sadakataşı Derneği, dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanların evlerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Dernek Başkanı Kemal Özdal, ay boyunca yaklaşık 500 bin kişiye yardım ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

25 ÜLKEDE YARDIM DAĞITIYORUZ

Ramazan çalışmaları hakkında bilgi veren Özdal, ayın yaklaşmasıyla birlikte dünyanın dört bir tarafında mazlum coğrafyalarda yardım çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Özdal, “Mülteci kamplarındaki çocuklara, yetimhanelerdeki yetimlere ve yoksulluk sebebiyle açlığa direnen insanlara yardım ulaştırmak amacıyla bu yıl ‘Kardeşlikte Ramazan Gibi Olalım’ çağrısıyla faaliyetlerimizi yürüterek, mazlumlara umut olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Özdal, Türkiye ile birlikte 25 ülkede gerçekleştirdiği Ramazan çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahiplerinin sofralarını bereketlendirmek için kumanya, ilmihal, fitre, fidye ve zekât dağıtımları yaptıklarını söyledi.

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