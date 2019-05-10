Kardeşlikte Ramazan gibi olalım Dünyanın en cömert ülkesi Türkiye, bu Ramazan ayında da mazlumlara kucak açmaya devam ediyor. Bu Ramazan’da da Sadakataşı Derneği, dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan, dara düşen Müslümanların evlerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Yasemin Asan 10 Mayıs 2019, 04:00 Yeni Şafak