Kur'andan dersler Allah'ın dini ve bize emir ve tavsiyeleri değişmediğine göre, çokça şikayet edilen ahlaki yozlaşmanın sebebi insanın kendisidir. İnsanın bencil olduğunu önkabulüyle işleyen kapitalist düzen ve ilişkilerin artık klavyelerle ve soğuk monitör camlarıyla yürütülmesi de bu durumun sebeplerinden birkaçı.

Haber Merkezi 10 Mayıs 2020, 10:40 Son Güncelleme: 10 Mayıs 2020, 10:54 Yeni Şafak