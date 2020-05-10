Kur'andan dersler

İnsan ilişkileri konusunda Kur'an'dan örnek almamız gereken meseleleri sıralayalım:
- "İyilikle kötülük bir olmaz. Sen, en iyi olanla karşılık ver! Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kişi sanki candan bir dostmuş gibi olur.” Fussilet 34
- Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Ama eğer onlara karşı katı yürekli davransaydın, kesinlikle senden uzaklaşırlardı: Şu halde onları affet, affedilmeleri için de dua et ve yönetim işinde onlarla istişare(ye devam) et! Al-i İmran 159
- Öfkelerini kontrol altında tutarlar ve insanların hatalarını bağışlarlar. Al-i İmran 134
- Yaptığını çok göstererek başa kakma. Müddesir 6
- O'nunla (Firavun'la) yumuşak bir dille konuşun Taha 44
- O kullar ki, sözün tamamını dinlerler ve en güzeline uyarlar. Zümer 18
- Ey iman edenler! Hiçbir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Olur ki alay edilenler, onlardan daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar, kendilerinden daha iyi olabilirler. Birbirinizi ayıplamayınız. Birbirinize kötü lakaplar takmayınız. Hucurat 11
- Birbirinizin ayıplarını araştırmayınız. Birbirinizin arkasından gıybet etmeyiniz. Sizden biri, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Hucurat 12
- Ey inananlar! Eğer bir yalan haber taşıyan size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırınız. Hucurat 6
- Rahmanın has kulları, onlar yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler ve ne zaman kötü niyetli dar kafalı kimseler, kendilerine laf atacak olsa, sadece “Selam!” derler geçerler.“ Furkan 63
- Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyiniz! Sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini süsledik.“ Enam 108
- Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayınız“ Nisa 140"