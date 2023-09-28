Kellik, başımızdaki kılların eksikliği sonucu oluşan bir durumdur. Kelliğin en yaygın durumu erkek-tipi kellik olarak bilinir. Kelliğin en yaygın nedeni, genetik faktörlerdir. Erkek tipi kellik, erkeklik hormonu olan testosteronun, saç köklerini etkileyen bir enzim olan dihidrotestosteron (DHT)'ye dönüşmesi ile oluşur. DHT, saç köklerini küçülterek ve saçların daha kısa ve daha ince olmasına neden olarak saç dökülmesine yol açar.

Androjenik alopesi nedir, nerede görülür?

Androjenik alopesi, hem erkeklerde hem de kadınlarda saç dökülmesine neden olabilir, ancak erkeklerde daha yaygındır. Genetik yatkınlık ve androjen hormonları bu tip saç dökülmesinin ana nedenlerindendir. Erkeklerde genellikle alın bölgesindeki çizginin gerilemesiyle ve tepe kısmında kellikle başlar. Kadınlarda ise genellikle saçın genel olarak incelmesi şeklinde olur.

Kellik için çeşitli tedavi yöntemleri neler?

Kellik için çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar arasında topikal minoxidil, finasterid adlı ilaç, saç ekimi ve bazı durumlarda lazer tedavileri bulunmaktadır. Ancak tedavinin etkinliği kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve her tedavi yönteminin potansiyel yan etkileri bulunabilir.

Kellik-Saç dökülmesi için hangi bölüme gidilir?

Eğer saç dökülmesi veya kellikle ilgili endişeleriniz varsa, bir dermatolog veya saç uzmanıyla görüşmeniz faydalı olacaktır. Bu uzmanlar, saç dökülmenizin nedenini belirleyebilir ve en uygun tedavi yöntemlerini önererek yardımcı olabilirler.

Saç dökülmesi neden olur, sebepleri neler?

Kellik ya da saç dökülmesinin birçok nedeni olabilir. İşte en yaygın nedenler:

Androjenik Alopesi (Erkek Tipi ve Kadın Tipi Saç Dökülmesi) : Bu, genetik olarak yatkın bireylerde hormonların (özellikle dihidrotestosteron - DHT) saç foliküllerine etkisiyle ortaya çıkar. Erkeklerde genellikle alın çizgisinin gerilemesi ve tepe kısmındaki saç kaybıyla belirginleşir. Kadınlarda ise saçın genel olarak incelmesi şeklinde görülür.

Telogen Effluvium : Belirli bir stres olayından (örneğin ameliyat, doğum, ciddi hastalık, kilo kaybı) sonraki aylarda ortaya çıkan geçici saç dökülmesi formudur.

Alopesi Areata : Bağışıklık sisteminin saç foliküllerine saldırması sonucu ortaya çıkan dairesel kellik bölgeleriyle karakterizedir.

Triksotillomani (Saç Koparma Bozukluğu) : Bireylerin stres veya anksiyete nedeniyle saçlarını koparmaları sonucu oluşur.

Bazı İlaçlar ve Tedaviler : Kimyasal ilaçlar, radyasyon tedavisi ve kemoterapi saç dökülmesine neden olabilir.

Hormonal Değişiklikler : Doğum, menopoz, tiroid rahatsızlıkları gibi hormonal değişiklikler saç dökülmesine yol açabilir.

Beslenme Eksiklikleri : Demir, çinko, biotin ve protein eksikliği gibi besin eksiklikleri saç dökülmesini tetikleyebilir.

Saç Ürünleri ve Saç Şekillendirme : Kimyasal saç boyaları, permalar, saçı sıkıca bağlama veya sık sık ısıyla şekillendirme saçın zayıflamasına ve dökülmesine yol açabilir.

Diğer Tıbbi Durumlar : Lupus, polikistik over sendromu, bazı deri hastalıkları ve diğer tıbbi durumlar saç dökülmesine neden olabilir.

Yaşlanma : Yaşlandıkça, bazı insanlarda saçın doğal olarak incelmesi ya da dökülmesi olağan bir durumdur.

Saç dökülmesine karşı ne iyi gelir?

Saç dökülmesini önlemek veya tedavi etmek için birçok yöntem ve ürün bulunmaktadır. Ancak hangi tedavinin etkili olacağı, saç dökülmesinin nedenine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşte saç dökülmesine karşı yaygın olarak kullanılan bazı tedavi yöntemleri ve öneriler:

Minoxidil : Genellikle erkek ve kadın tipi saç dökülmesi için reçetesiz olarak satılan bir topikal tedavidir. Minoxidil'in saç dökülmesini yavaşlattığı ve bazı insanlarda yeni saç büyümesini teşvik ettiği gözlemlenmiştir.

Finasterid : Erkek tipi saç dökülmesi için kullanılan oral bir ilaçtır. Ancak potansiyel yan etkileri olduğu için bir doktorun gözetiminde kullanılmalıdır.

Saç Ekimi : Saç folikülleri, saçın gür olduğu bölgelerden alınarak dökülen bölgelere nakledilir. Kalıcı sonuçlar sağlayabilir, ancak maliyetli bir işlemdir.

Lazer Tedavisi : Lazer tedavisi, saçın daha yoğun ve kalın olmasını teşvik etmek için kullanılabilir.

Beslenme: Saç sağlığını desteklemek için demir, biotin, çinko, omega-3 yağ asitleri ve protein gibi besin maddeleri tüketmek önemlidir.

Özel Şampuanlar ve Ürünler : Dökülme karşıtı şampuanlar, saçın daha kalın ve dolgun görünmesine yardımcı olabilir.

Stresten Kaçınma : Stres, saç dökülmesinin yaygın nedenlerinden biridir. Stresi azaltma yöntemleri (meditasyon, egzersiz, uyku) saç dökülmesini yavaşlatabilir.

Hormonal Tedavi: Hormonal dengesizlikler saç dökülmesine neden olabilir. Özellikle kadınlarda, hormon replasman tedavisi veya doğum kontrol hapları saç dökülmesini yavaşlatabilir.

Alopesi Areata için Steroid İnjections: Bağışıklık sistemi saç foliküllerine saldırdığında, steroid enjeksiyonları etkilenen bölgelere uygulanabilir.

Düzenli Saç Bakımı: Sık sık sıcak aletlerle saç şekillendirme, kimyasal işlemler veya saçı sıkıca bağlama saçın kırılmasına neden olabilir. Bu tür uygulamaları sınırlamak saçın sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Saç dökülmesini önleyen gelen besinler

Saç dökülmesini önlemek veya saç sağlığını desteklemek için beslenmenizde dikkat edebileceğiniz bazı besin maddeleri şunlardır:

Protein : Saç keratinden oluşmuştur, ki bu bir protein türüdür. Yetersiz protein alımı saç dökülmesine yol açabilir. Önerilen protein kaynakları arasında tavuk, hindi, balık, süt ürünleri, yumurta, kırmızı et ve baklagiller bulunmaktadır.

Demir : Demir eksikliği, saç dökülmesinin yaygın nedenlerinden biridir. Ispanak, kırmızı et, mercimek, fasulye, tam tahıllar ve kabak çekirdeği gibi demir açısından zengin besinleri tüketmek faydalıdır.

Çinko : Çinko eksikliği de saç dökülmesine neden olabilir. Ceviz, badem, tam tahıllar, kırmızı et ve deniz ürünleri çinko açısından zengin besinlerdendir.

Omega-3 Yağ Asitleri : Cilt ve saç sağlığını desteklemek için omega-3 yağ asitlerine ihtiyacınız vardır. Somon, sardalya, uskumru, chia tohumu, keten tohumu ve ceviz omega-3 bakımından zengindir.

B Vitaminler i: Biotin, B5 (pantotenik asit), B6 ve B12 gibi B vitaminleri saç büyümesi için kritiktir. Yumurta, somon, avokado, tam tahıllar, süt ürünleri ve yeşil yapraklı sebzeler bu vitaminler açısından zengindir.

Vitamin C : C vitamini, demir emilimini artırır ve saçın güçlenmesine yardımcı olan kolajen üretimini destekler. Portakal, greyfurt, çilek, kivi, kırmızı biber ve brokoli C vitamini bakımından zengin besinlerdir.

Vitamin E: Bu antioksidan vitamin, saç derisinin sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Badem, avokado, ıspanak ve ayçiçek tohumları E vitamini açısından zengindir.

Vitamin A: Saçın doğal yağını (sebum) üretmek için gerekli olan vitamin A, saçın nemli kalmasını ve kırılmasını önler. Havuç, tatlı patates, ıspanak, lahana ve balkabağı A vitamini açısından zengin besinlerdir.

Silika ve Selenyum : Bu mineraller de saç sağlığını destekler. Selenyum için Brezilya fındığı, deniz ürünleri ve et tüketebilirsiniz. Silika için ise kavun, çilek ve biber tercih edebilirsiniz.



